مصر تستعد لاستقبال إردوغان عقب العيد وتركيا تعرض التوسط في سد النهضة

​القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬مكثفة‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬للإعداد‭ ‬لزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬عقب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬أردوغان‭ ‬للقاهرة‭ ‬ستشهد‭ ‬عقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الضخمة‭ ‬بمشاركة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬التوسط‭ ‬لحل‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬ترتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬وعلاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬أيضا‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالملف‭ ‬الليبي‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬نقطة‭ ‬الخلاف‭ ‬الجوهرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الطرفين‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬للقاهرة‭ ‬وضعت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح،‭ ‬لأن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والثنائي‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬سيكون‭ ‬المسار‭ ‬التوافقي‭ ‬ومسار‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬سيكون‭ ‬مطروحا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لأن‭ ‬مصر‭ ‬باعتبارها‭ ‬دولة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الكثير‭ ‬للإقليم‭ ‬والجانب‭ ‬التركي‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬منخرطة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬كالملف‭ ‬العراقي‭ ‬والسوري‭ ‬والفلسطيني‭ ‬والليبي‭ ‬وهي‭ ‬ملفات‭ ‬متفاعل‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬ومتشابك‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تعزز‭ ‬تقاربها‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬حسين‭ ‬هريدي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬قررت‭ ‬إعادة‭ ‬حساباتها‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬بفعل‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬والمعارضة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإدراكها‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬التركي‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انتهاء‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التهدئة‭ ‬الإقليمية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حاليا‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬أشرف‭ ‬غراب‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وأردوغان‭ ‬سوف‭ ‬يحدث‭ ‬انفراجة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وزيادة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭.‬6‭%‬‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ .‬

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