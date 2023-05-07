مصر تستدعي الاحتياط بعد هروب مقلق من سجون الخرطوم

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن قيام مصر باستدعاء قوات الاحتياط ودفعهم إلى الحدود الجنوبية يأتي بعد ورود معلومات عن هروب إرهابيين مصريين والمتهمين في قضية المتفجرات في السودان من محبسهم بالخرطوم بعد الفوضى التي ألمت بالعاصمة السودانية بفعل المعارك الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث رصدت الأجهزة الأمنية اتصالات بين الإرهابي المصري الهارب محمود فوزي وعدد من الهاربين من أعضاء خلية المتفجرات في محاولة لإعداد ترتيب صفوفهم للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر انطلاقا من الحدود السودانية. وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع على الحدود الجنوبية مع قادة أفرع القوات المسلحة المصرية تم على أثره إعلان حالة الطوارئ القصوى بين أفراد القوات المسلحة المصرية ، وفي السياق ذاته أكد السفير دفع الله الحاج مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني والذي زار القاهرة واجتمع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لاطلاعه على آخر تطورات الوضع في السودان وطلب الدعم المصري للجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع التي تنفذ أجندة خارجية لإثارة الفوضى في السودان والعمل على تفكيكه في تصريحات خاصة للزمان أن المباحثات التي تجري في جدة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع بمبادرة سعودية ودعم أمريكي لا تعني تهميش دور مصر الذي يظل دورا رئيسيا في إيجاد حل للأزمة نظرا لارتباط الأمن القومي المصري والسوداني بشكل مباشر في العديد من الملفات وأضاف أن المفاوضات بين الجيش والدعم السريع لن تكون مباشرة وتستهدف تحقيق هدنة إنسانية لأن الجيش السوداني يرفض أي مصالحة مع قوات حميدتي ويسعى إلى حسم المعركة لصالحة ، فيما أعتبر طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة أن بدء المباحثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة جيدة وأن التحرك السعودي لحل الأزمة بالغ الأهمية لأن هناك تقبل للألية العربية. بقية الخبر على الموقع
ومن هنا فإن الوساطة السعودية يمكن أن تنجح إذا توافرت الإرادة للجانبين وكشف فهمي أن البرهان كان رافضا للتفاوض إلا أن الضغوط السعودية التي تمت بصورة مباشرة جعلت الوساطة السعودية فاعلة وأعتبر خبراء سياسيين أن رعاية السعودية للمفاوضات بين البرهان وحميدتي يعد إشارة لتراجع الدور المصري في المنطقة خاصة أن السودان لها ارتباط مباشر بالأمن القومي المصري .