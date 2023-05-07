مصر تستدعي الاحتياط بعد هروب مقلق من سجون الخرطوم

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬باستدعاء‭ ‬قوات‭ ‬الاحتياط‭ ‬ودفعهم‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬هروب‭ ‬إرهابيين‭ ‬مصريين‭ ‬والمتهمين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المتفجرات‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬محبسهم‭ ‬بالخرطوم‭ ‬بعد‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬بفعل‭ ‬المعارك‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬اتصالات‭ ‬بين‭ ‬الإرهابي‭ ‬المصري‭ ‬الهارب‭ ‬محمود‭ ‬فوزي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬خلية‭ ‬المتفجرات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإعداد‭ ‬ترتيب‭ ‬صفوفهم‭ ‬للقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬إرهابية‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬السودانية‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬قد‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬أفرع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬إعلان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬القصوى‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬دفع‭ ‬الله‭ ‬الحاج‭ ‬مبعوث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬السوداني‭ ‬والذي‭ ‬زار‭ ‬القاهرة‭ ‬واجتمع‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬لاطلاعه‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وطلب‭ ‬الدعم‭ ‬المصري‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬أجندة‭ ‬خارجية‭ ‬لإثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تفكيكه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭ ‬بمبادرة‭ ‬سعودية‭ ‬ودعم‭ ‬أمريكي‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬تهميش‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬الذي‭ ‬يظل‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬نظرا‭ ‬لارتباط‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬والسوداني‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مباشرة‭ ‬وتستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬لأن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬يرفض‭ ‬أي‭ ‬مصالحة‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬حميدتي‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬لصالحة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعتبر‭ ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬بدء‭ ‬المباحثات‭ ‬الأولية‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬جيدة‭ ‬وأن‭ ‬التحرك‭ ‬السعودي‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬تقبل‭ ‬للألية‭ ‬العربية‭.‬‭ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬فإن‭ ‬الوساطة‭ ‬السعودية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬الإرادة‭ ‬للجانبين‭ ‬وكشف‭ ‬فهمي‭ ‬أن‭ ‬البرهان‭ ‬كان‭ ‬رافضا‭ ‬للتفاوض‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الضغوط‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬جعلت‭ ‬الوساطة‭ ‬السعودية‭ ‬فاعلة‭ ‬وأعتبر‭ ‬خبراء‭ ‬سياسيين‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬السعودية‭ ‬للمفاوضات‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬وحميدتي‭ ‬يعد‭ ‬إشارة‭ ‬لتراجع‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬السودان‭ ‬لها‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ .‬