مصر ترفض منح فريق الدرّاجات سمة الدخول

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي للدراجات، رفض السلطات المصرية منح منتخب الدراجات العراقي سمة الدخول إلى أراضيها للمشاركة في بطولة العرب بالمضمار. وذكر الاتحاد في بيان أن الاتحاد العراقي المركزي للدراجات يعتذر عن المشاركة في بطولة العرب بالمضمار بعد وضع حواجز وعرقلة للحصول على الفيزا من السفارة المصرية بالعراق.وأضاف سبق وان حصل نفس الموضوع مع منتخباتنا الوطنية في المشاركة بالبطولة العربية التي جرت في مصر عام 2021 حيث لم يمنحوا العراق سمة الدخول في حينها.وتابع بعد استنكار اللجنة الاولمبية العراقية والاعلام الرياضي العراقي حول ذلك، قدم الاتحاد العربي اعتذاره للعراق والدراجات العراقية وكذلك قدمت الاولمبية ووزارة الشباب المصرية اعتذارا رسميا للمؤسسات الرياضية في العراق حول هذا الموضوع.وأوضح أن اليوم تجدد الموضوع بعد دعوة الاتحاد المصري الى الاتحاد العراقي للمشاركة في بطولة المضمار في مصر وتم ارسال جميع الكتب و اسماء الوفد المشارك الى الاتحاد المصري للدراجات لكن الاتحاد المصري رفض جميع الكتب المرسلة اليه وقال اننا كاتحاد غير مسؤلين عن منح سمة الدخول وانما السفارة المصرية في العراق هي من تمنحكم الفيزا وهذا يتطلب وقت طويل والبطولة لم يتبقَ لها سوى ايام معدودة، لكن رئيس الاتحاد العراقي محمود عزيز رفض واعتذر عن المشاركة في هذه البطولة.وسبق لمصر أن رفضت دخول وفد اتحاد الملاكمة إلى أراضيها.