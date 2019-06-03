مصر تدعو الى اجتماع فلسطيني عاجل عقب العيد

القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوي تصريحات خاصة لمراسل الزمان انّ مصر وجهت الدعوة الي الفصائل الفلسطينية للاجتماع بالقاهرة عقب عيد الفطر المبارك . واضاف المصدر ان هذا الاجتماع سوف يركز بشكل اساسي علي احياء ملغ المصالحة الفلسطينية وملف التهدئة خاصة بعد ان هددت الفصائل الفلسطينية باستئناف مسيرات العودة علي الخط الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة واطلاق البالونات الحارقة بعهد تنصل الجانب الاسرائيلي عن الوفا ء بالتزاماته بادخال المساعدات عبر المعابر وفك الحصار عن قطار غزة وكشف المصدر ان الوفد الامني المصري قام خلال الفترة الماضية بجهود مكثفة في قطاع غزة اسمتع خلالها الي وجهة نظر الفصائل حول خطة مصرية لتحقق المصالحة تتبلور حول تمكين حكومة الوفاق من ممارساتها في القطاع مع تعهد السلطة الفلسطينية بانهاء اية اجراءات عقابية مفروضة علي القطاع لانهاء عملية الانقسام .
وفي تصريحات خاصة للزمان اكد عزام الاحمد القيادي بحركة فتح والمسؤول عن حلف المفاوضات في اتصال هاتفي معه انّ مصر تقوم بتحرك جدّي في ملف المصالحة للخروج من حالة الجمود الحالية.
واكد الاحمد انّ الخروج من حالة الجمود الحالية يتطلب قيام حركة حماس بتنفيذ الاتفاقات التي يتم توقيعها سابقا وتحديدا اتفاق 12 اكتوبر عام 2017من قبل حركة حماس