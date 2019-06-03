مصر تدعو الى اجتماع فلسطيني عاجل عقب العيد

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشفت‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬وجهت‭ ‬الدعوة‭ ‬الي‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للاجتماع‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عقب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭ . ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬سوف‭ ‬يركز‭ ‬بشكل‭ ‬اساسي‭ ‬علي‭ ‬احياء‭ ‬ملغ‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وملف‭ ‬التهدئة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬هددت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬باستئناف‭ ‬مسيرات‭ ‬العودة‭ ‬علي‭ ‬الخط‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬واطلاق‭ ‬البالونات‭ ‬الحارقة‭ ‬بعهد‭ ‬تنصل‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬الوفا‭ ‬ء‭ ‬بالتزاماته‭ ‬بادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬المعابر‭ ‬وفك‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬قطار‭ ‬غزة‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬الامني‭ ‬المصري‭ ‬قام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بجهود‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬اسمتع‭ ‬خلالها‭ ‬الي‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الفصائل‭ ‬حول‭ ‬خطة‭ ‬مصرية‭ ‬لتحقق‭ ‬المصالحة‭ ‬تتبلور‭ ‬حول‭ ‬تمكين‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬من‭ ‬ممارساتها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬تعهد‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بانهاء‭ ‬اية‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬مفروضة‭ ‬علي‭ ‬القطاع‭ ‬لانهاء‭ ‬عملية‭ ‬الانقسام‭ .‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬اكد‭ ‬عزام‭ ‬الاحمد‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬حلف‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬تقوم‭ ‬بتحرك‭ ‬جدّي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الجمود‭ ‬الحالية‭.‬

‭ ‬واكد‭ ‬الاحمد‭ ‬انّ‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الجمود‭ ‬الحالية‭ ‬يتطلب‭ ‬قيام‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توقيعها‭ ‬سابقا‭ ‬وتحديدا‭ ‬اتفاق‭ ‬12‭ ‬اكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2017من‭ ‬قبل‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬