مصر تتجه لتعويم الجنيه وتمنح جنسيتها للأجانب مقابل الدولار 

‮ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬تسهيل‭ ‬منح‭ ‬جنسية‭ ‬البلاد‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬حال‭ ‬ايداع‭ ‬وديعة‭ ‬مصرفية‭ ‬بالدولار‭ ‬الأميركي‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬ودفع‭ ‬ثمنه‭ ‬بالعملة‭ ‬نفسها،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أزمة‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬يشهدها‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭.‬‮ ‬‭ ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الأهرام‭ ‬الحكومية‭ ‬الاربعاء‭ ‬نسخة‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يجيز‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬‮«‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬المصرية‭ ‬لطالب‭ ‬التجنس‭ ‬متى‭ ‬توافرت‭ ‬في‭ ‬شأنه‮»‬،‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭.‬‮ ‬‭ ‬وأوردت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬حالات‭ ‬أربع‭ ‬تسمح‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بمنح‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬ايداع‭ ‬مبلغ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ .. ‬تؤول‭ ‬إلى‭ ‬خزانة‭ ‬الدولة‭ ‬ولا‭ ‬ترد‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬وديعة‭ ‬مصرفية‭ ‬بقيمة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬تسترد‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بالجنيه‭ ‬المصري‭ ‬وبدون‭ ‬عائد‭.‬‮ ‬‭ ‬كذلك‭ ‬تُمنح‭ ‬الجنسية‭ ‬المصرية،‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬الشخص‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بشراء‭ ‬‮«‬عقار‭ ‬مملوك‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬لغيرها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‮»‬‭.‬‮ ‬

ويشمل‭ ‬القرار‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬أو‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬استثماري‭ ‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ .. ‬مع‭ ‬ايداع‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬لا‭ ‬يرد‮»‬‭.‬ ‮ ‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬أقر‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬قانونا‭ ‬يسمح‭ ‬للاجانب‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬مقابل‭ ‬وديعة‭ ‬مصرفية‭.‬ ‮ ‬‭ ‬وتأتي‭ ‬قرارات‭ ‬مدبولي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مواردها‭ ‬بالدولار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬للعملة‭ ‬الخضراء‭ ‬وارتفاع‭ ‬لمعدل‭ ‬التضخم‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬26‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تراجعت‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬المصرية‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة،‭ ‬ليبلغ‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬31‭ ‬جنيها‭ ‬مقابل‭ ‬15‭,‬6‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭.‬‮ ‬‭ ‬​على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ضخ‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬لوديعة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ ‬بمقدار‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬استغلته‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬المصرية‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بعض‭ ‬الشئ‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬عادت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬التفاقم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬فجوة‭ ‬دولارية‭ ‬مقدارها‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬واجهته‭ ‬الحكومة‭ ‬برفع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬السلع‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬زيادات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الخدمات‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بطرح‭ ‬32‭ ‬شركة‭ ‬بالبورصة‭ ‬فيها‭ ‬ثلاثة‭ ‬بنوك‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬المصرف‭ ‬المتحد‭ ‬والبنك‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تتجه‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تعويم‭ ‬آخر‭ ‬للجنيه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وقبل‭ ‬زيارة‭ ‬بعثة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭.‬

‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ ‬،‭ ‬ومما‭ ‬ضاعف‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬توقف‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬لمصر‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬علاقاتها‭ ‬بمصر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الفتور‭ ‬بعد‭ ‬التلاسن‭ ‬الإعلامي‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬وتلكؤ‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬وإعلان‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬لن‭ ‬تمنح‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬منح‭ ‬مالية‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬وضعت‭ ‬عدة‭ ‬شروط‭ ‬لضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ومنها‭ ‬وضوح‭ ‬الرؤية‭ ‬عما‭ ‬يخص‭ ‬حركة‭ ‬الجنيه‭ ‬وقيام‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بإصلاحات‭ ‬اقتصادية‭ ‬عميقة‭ ‬ومشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬،‭ ‬ومما‭ ‬ضاعف‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬التنافس‭ ‬السعودي‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬الاستئثار‭ ‬بالاصول‭ ‬المصرية‭ ‬المباعة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬إرضاء‭ ‬طرف‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬قطرية‭ ‬وشراء‭ ‬بعض‭ ‬الأصول‭ ‬كشركة‭ ‬فودافون‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬مصرفيون‭ ‬بطرح‭ ‬شهادات‭ ‬بفائدة‭ ‬30‭% ‬لحملة‭ ‬الدولار‭ ‬بينما‭ ‬طالب‭ ‬برلمانيون‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬تحويلات‭ ‬المصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬آثار‭ ‬غضب‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬جودة‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬وزير‭ ‬التموين‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مأزق‭ ‬مالي‭ ‬واضح‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬أمامها‭ ‬سوى‭ ‬بيع‭ ‬الأصول‭ ‬طبقا‭ ‬لرؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬اتجاه‭ ‬الحكومة‭ ‬لبيع‭ ‬الأصول‭ ‬فإنها‭ ‬بذلك‭ ‬تطوي‭ ‬صفحة‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬التموين‭ ‬أن‭ ‬الانصياع‭ ‬لشروط‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ .‬‮ ‬