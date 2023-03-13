مصر تتجه الى مجلس الأمن والسيسي يبحث مع قادته خطورة الملء الرابع لسد اثيوبيا

القاهرة‭ -‬مصطفي‭ ‬عمارة

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مصر‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخطار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بخطورة‭ ‬الخطوة‭ ‬الإثيوبية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لمصر‭ ‬استخدام‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬انصياع‭ ‬أثيوبيا‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬قانوني‭ ‬وملزم‭ ‬يراعي‭ ‬مصالح‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة‭ .‬

‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬اجتماعا‭ ‬موسعا‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬ضم‭ ‬مسؤولين‭ ‬سياسيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬لدراسة‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إقدام‭ ‬أثيوبيا‭ ‬على‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬أخطر‭ ‬المراحل‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬الكمية‭ ‬المخزنة‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالات‭ ‬لتأخير‭ ‬فيضان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شهرين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يعرض‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬العسكريين‭ ‬عرضوا‭ ‬على‭ ‬السيسي‭ ‬الخيارات‭ ‬العسكرية‭ ‬لتدمير‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬عرضوا‭ ‬على‭ ‬السيسي‭ ‬مخاطر‭ ‬الحل‭ ‬العسكري‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ضرب‭ ‬السد‭ ‬سوف‭ ‬يعرض‭ ‬علاقات‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬صديقة‭ ‬وشقيقة‭ ‬للخطر‭ ‬وأن‭ ‬ضرب‭ ‬السد‮ ‬‭ ‬سوف‭ ‬يحدث‭ ‬شرخ‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والشعب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬لأجيال‭ ‬قادمة‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أتخذ‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬قرارا‭ ‬باستنفاذ‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ومنها‭ ‬طلب‭ ‬الدعم‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬واللجوء‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬سلامة‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ضد‭ ‬أثيوبيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البند‭ ‬السابق‭ ‬لا‭ ‬يتيح‭ ‬لمصر‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬مباشرة‭ ‬بل‭ ‬استنفاذ‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬قبل‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬خبير‭ ‬المياه‭ ‬المصري‭ ‬نادر‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬أن‭ ‬لجوء‭ ‬مصر‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬راجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬والذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬أثيوبيا‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬تقاعس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدعوة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بسرعة‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مضي‭ ‬عام‭ ‬وسبعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬فإن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬عملية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬انتقد‭ ‬د‭. ‬احمد‭ ‬المفتي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المفاوضات‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬انتقاد‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬للجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬بالمماطلة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬قانوني‭ ‬لأزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لأن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬لا‭ ‬تماطل‭ ‬في‭ ‬الحل‭ ‬القانوني‭ ‬ولكنها‭ ‬ترفضه‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشجع‭ ‬أثيوبيا‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬ملئ‭ ‬السد‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬نفى‭ ‬نادر‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬استاذ‭ ‬الأراضي‭ ‬والمياه‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬وجود‭ ‬ارتباط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬حدوث‭ ‬زلزال‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬بالسدود‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سدود‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬ناتورك‭ ‬وما‭ ‬تلاه‭ ‬كالسد‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬سدود‭ ‬العالم‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬زلزال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ .‬