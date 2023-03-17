مصر تبلغ الإدارة الامريكية أنّ صبرها أوشك على النفاد مع اثيوبيا

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

تصاعد‭ ‬الموقف‭ ‬ببن‭ ‬مصر‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بعد‭ ‬تهديدات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬لاثيوبيا‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬مصر‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمنها‭ ‬المائي‭ .‬

‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬الصبر‭ ‬المصري‭ ‬تجاه‭ ‬أثيوبيا‭ ‬أوشك‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استنفذت‭ ‬مصر‭ ‬كل‭ ‬الطرق‭ ‬السلمية‭ ‬لإقناع‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬قانوني‭ ‬ملزم‭ ‬يراعي‭ ‬حقوق‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬وأن‭ ‬الصبر‭ ‬المصري‭ ‬لن‭ ‬يطول‭ ‬أمام‭ ‬إصرار‭ ‬أثيوبيا‭ ‬على‭ ‬إتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬انفرادية‭ ‬واقدامها‭ ‬على‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬دون‭ ‬إتفاق‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المصب‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬جولة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬إفريقية‭ ‬نظرا‭ ‬لتهديد‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬للأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬البرلماني‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬تعكس‭ ‬غضب‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬المماطلات‭ ‬الإثيوبية‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬أبدى‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أثيوبيا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬فسرت‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ستصمت‭ ‬على‭ ‬المساس‭ ‬بحقوقها‭ ‬المائية‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬،‭ ‬وأشاد‭ ‬اللواء‭ ‬رضا‭ ‬فرحات‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬بتصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬حاسمة‭ ‬ومتزنة‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقها‭ ‬المائية‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ .‬

‭ ‬وعن‭ ‬احتمالات‭ ‬لجوء‭ ‬مصر‭ ‬للخيار‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬أستاذ‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬استغلت‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬لفرض‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وقامت‭ ‬ببناء‭ ‬السد‭ ‬وقامت‭ ‬بالملء‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬والثالث‭ ‬وهي‭ ‬تستعد‭ ‬الآن‭ ‬للملء‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تشاور‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المصب‭ ‬واستندت‭ ‬أثيوبيا‭ ‬لدراسات‭ ‬قديمة‭ ‬وغير‭ ‬موثقة‭ ‬لبناء‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الدراسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬أشارت‭ ‬أن‭ ‬السعة‭ ‬المفروضة‭ ‬لهذا‭ ‬السد‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬خالفت‭ ‬كل‭ ‬الدراسات‭ ‬وسعت‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬لسعة‭ ‬74‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬بانهياره‭ ‬وإحداث‭ ‬فيضانات‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬المنطقة‭ ‬المقام‭ ‬عليها‭ ‬بها‭ ‬فوالق‭ ‬ومعرضة‭ ‬للزلازل‭ ‬والبراكين‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬شراقي‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬السد‭ ‬هدف‭ ‬سياسي‭ ‬وليس‭ ‬اقتصادي‭ ‬لأن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬كل‭ ‬العرقيات‭ ‬حول‭ ‬هدف‭ ‬وطني‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬أبي‭ ‬احمد‭ ‬زعيم‭ ‬سياسي‭ ‬علة‭ ‬غرار‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬عندما‭ ‬أقام‭ ‬السد‭ ‬العالي‭ ‬والفائدة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للسد‭ ‬هو‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭.‬

‭ ‬ونفى‭ ‬شراقي‭ ‬وجود‭ ‬دول‭ ‬تمول‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬فوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬له‭ ‬سوى‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الكمية‭ ‬المخزنة‭ ‬تقتطع‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬تلجئ‭ ‬للحل‭ ‬العسكري‭ ‬لأن‭ ‬السد‭ ‬العالي‭ ‬يوفر‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬تضطر‭ ‬تسريب‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬لمصر‭ ‬والسودان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬مشروعات‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬بتكرير‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬رغم‭ ‬تكلفتها‭ ‬الباهظة‭ ‬توفر‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬المياه‭ .‬