 مصر: اشتعال سباق انتخابات المحليات مبكراً والحزب الوطني المنحل يستعد للمنافسة

القاهرة – مصطفى عمارة

فى الوقت الذى يسود فيه الغموض موعد اجراء انتخابات المحليات والتى يعتبرها البعض اخطر من الانتخابات المحليه بسبب احتكاكها المباشر بالخدمات المقدمة الى الشعب وخاصة الطبقات الكادحة الا ان الاحزاب بدات تستعد لتلك الانتخابات مبكرا لخوض غمارها فى نهاية العام المقبل انتظارا لصدور قانون المحليات والذى قرر مجلس النواب تخصيص جلسة عامة تمهيدا لاقراره ،والذى كشفت مصادر برلمانيه ان القانون الجديد يحمل مزايا تعالج سلبيات القانون القديم الصادر عام 1975 ومن ابرزها منح المحافظين صلاحيات اوسع ادارة المحافظة ماليا واداريا واقتصاديا.

وفي هذا الاطار ظهرت كيانات جديده اعلنت عن نيتها خوض انتخابات المحليات منها قائمة شباب مصر للمحليات والتى تشكلت لدعم الشباب وتاهيلهم لخوض الانتخابات كما تجرى محاولات لعدد من الاحزاب للائتلاف وتكوين مجموعه قويه قادره على المنافسه ،اما الكيان الثالث فيتمثل فى مجموعة عمل تجمع مابين المرشح الرئاسى السابق موسى مصطفى وعدد من الرموز السياسية لتكوين ائتلاف جديد لخوض الانتخابات القادمه على اعلى الاصوات نظرا لانه الحزب الاقوى والاكثر تنظيما.

في السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة ان قيادات من الحزب الوطنى المنحل والذى يقف وراءه جمال مبارك يستعد لاحياء القواعد الشعبية فى المحافظات والتواصل مع امناء الحزب للاتفاق على اسماء المرشحين لخوض الانتخابات القادمه