مصر‭ ‬وعدت‭ ‬العراق‭ ‬بربط كهربائي‭ ‬جديد

‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬خط‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬لاستيعاب‭ ‬قدرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬غيغاوات،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لتوسيع‭ ‬‮«‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العراق‭. ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خطا‭ ‬ثانيا‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬سيتيح‭ ‬وصول‭ ‬بعض‭ ‬الكهرباء‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الربط‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‮»‬‭.‬

وتبلغ‭ ‬القدرة‭ ‬الحالية‭ ‬لخط‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬550‭ ‬ميغاوات‭.‬

وقال‭ ‬مدبولي‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ربط‭ ‬كهربائي‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬بطاقة‭ ‬حوالي‭ ‬550‭ ‬ميغاوات،‭ ‬ونعمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬الخط‭ ‬لاستيعاب‭ ‬قدرات‭ ‬أكبر‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬للعراق‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬إمكانية‭ ‬لزيادة‭ ‬قدرة‭ ‬خط‭ ‬الربط‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬اثنين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬غيغاوات‮»‬‭.‬