مصر‭: ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬برهامي‭ ‬ومعارضيه‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
تفجر الصراع داخل الدعوة السلفية وحزب النور الذراع السياسى لها بين ياسر برهامي نائب رئيس الدعو السلف ومعارضيه بصورة تهدد بتجميد حزب النور. وكشف مصدر بالدعوة السلفية فى تصريحات خاصة لمراسل –الزمان– ان الوضع بين اعضاء الدعوة بات الاسوء حاليا بعد انفجار الصراع بين اتباع الشيخ برهامى واتباع باقى الشيوخ والتى امتدت الى اتباع البرهامى انفسهم يعد تخلي برهامي عن وعوده لبعض اتباعه بتصعيدهم الى مناصب قياديه ومع انفجار هذا الصراع والذى يهدد بانهيار التيار السلفى بدأت قيادات سلفيه التحرك لاعادة ترتيب البيت السلفي وبدا فى الافق تحالف جديد بين محمد اسماعيل المقدم احد القيادات البارزه بالدعوه السلفيه بالاسكندرية وهيثم الحويثى ابن الداعيه السلفى الشهير ابى اسحاق الحوينى حيث اعلن المقدم تبرأه من خروج ياسر برهامى عن المنهج السلفى فى العديد من القضايا وشدد على استعداده لاى تحرك يضمن لم شمل السلفيين . فيما كشفت مصادر سلفية عن اندلاع معركة اخرى بين طلعت زهران المنشق عن الدعوة السلفيه والذى سبق ان اتهم برهامى لانتزاع رئاسه الدعوه وكان ياسر برهامى قد تعرض لانتقادات حادة من جانب ازهريين وبرلمانيين بسبب فتاويه والتى اعتبرها البعض انها تثير الفتنه داخل المجتمع مثل تحريم تهنئة الاقباط باعيادهم او الاحتفال بها.
ومع تفاقم الصراع داخل الدعوة السلفية كشف د / عمر حمروش امين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب بانه سيتقدم بطلب الى د / على عبدالعال رئيس مجلس النواب لاتخاذ موقف تجاه المواقع الالكترونيه للمواقع السلفية والتي اتهمها بانها تحرض على العنف والكراهية داخل المجتمع .