مصر‭: ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬برهامي‭ ‬ومعارضيه‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تفجر‭ ‬الصراع‭ ‬داخل‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬وحزب‭ ‬النور‭ ‬الذراع‭ ‬السياسى‭ ‬لها‭ ‬بين‭ ‬ياسر‭ ‬برهامي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدعو‭ ‬السلف‭ ‬ومعارضيه‭ ‬بصورة‭ ‬تهدد‭ ‬بتجميد‭ ‬حزب‭ ‬النور‭. ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬–الزمان–‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬بين‭ ‬اعضاء‭ ‬الدعوة‭ ‬بات‭ ‬الاسوء‭ ‬حاليا‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬اتباع‭ ‬الشيخ‭ ‬برهامى‭ ‬واتباع‭ ‬باقى‭ ‬الشيوخ‭ ‬والتى‭ ‬امتدت‭ ‬الى‭ ‬اتباع‭ ‬البرهامى‭ ‬انفسهم‭ ‬يعد‭ ‬تخلي‭ ‬برهامي‭ ‬عن‭ ‬وعوده‭ ‬لبعض‭ ‬اتباعه‭ ‬بتصعيدهم‭ ‬الى‭ ‬مناصب‭ ‬قياديه‭ ‬ومع‭ ‬انفجار‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬والذى‭ ‬يهدد‭ ‬بانهيار‭ ‬التيار‭ ‬السلفى‭ ‬بدأت‭ ‬قيادات‭ ‬سلفيه‭ ‬التحرك‭ ‬لاعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬البيت‭ ‬السلفي‭ ‬وبدا‭ ‬فى‭ ‬الافق‭ ‬تحالف‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬اسماعيل‭ ‬المقدم‭ ‬احد‭ ‬القيادات‭ ‬البارزه‭ ‬بالدعوه‭ ‬السلفيه‭ ‬بالاسكندرية‭ ‬وهيثم‭ ‬الحويثى‭ ‬ابن‭ ‬الداعيه‭ ‬السلفى‭ ‬الشهير‭ ‬ابى‭ ‬اسحاق‭ ‬الحوينى‭ ‬حيث‭ ‬اعلن‭ ‬المقدم‭ ‬تبرأه‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬ياسر‭ ‬برهامى‭ ‬عن‭ ‬المنهج‭ ‬السلفى‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬استعداده‭ ‬لاى‭ ‬تحرك‭ ‬يضمن‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬السلفيين‭ . ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬سلفية‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬معركة‭ ‬اخرى‭ ‬بين‭ ‬طلعت‭ ‬زهران‭ ‬المنشق‭ ‬عن‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفيه‭ ‬والذى‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬اتهم‭ ‬برهامى‭ ‬لانتزاع‭ ‬رئاسه‭ ‬الدعوه‭ ‬وكان‭ ‬ياسر‭ ‬برهامى‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬ازهريين‭ ‬وبرلمانيين‭ ‬بسبب‭ ‬فتاويه‭ ‬والتى‭ ‬اعتبرها‭ ‬البعض‭ ‬انها‭ ‬تثير‭ ‬الفتنه‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬مثل‭ ‬تحريم‭ ‬تهنئة‭ ‬الاقباط‭ ‬باعيادهم‭ ‬او‭ ‬الاحتفال‭ ‬بها‭.‬

ومع‭ ‬تفاقم‭ ‬الصراع‭ ‬داخل‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬كشف‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عمر‭ ‬حمروش‭ ‬امين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬الدينية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بانه‭ ‬سيتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الى‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬على‭ ‬عبدالعال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لاتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬تجاه‭ ‬المواقع‭ ‬الالكترونيه‭ ‬للمواقع‭ ‬السلفية‭ ‬والتي‭ ‬اتهمها‭ ‬بانها‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والكراهية‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ .‬