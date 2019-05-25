مصر‭ ‬تنفي‭ ‬اشتراك‭ ‬طائراتها‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬مقر‭ ‬نواب‭ ‬مناهضين‭ ‬لحفتر‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭  ‬

طرابلس - الزمان
القاهرة – مصطفى عمارة
تعرض مجمع في وسط العاصمة الليبية يجتمع فيه نواب مناهضون للمشير خليفة حفتر الجمعة، لقصف تسبب بأضرار مادية بدون تسجيل خسائر بشرية، فيما اتهمت السلطات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قوات حفتر باستهداف المقر. والمجمع يضم فندقا ومركزا للمؤتمرات وكان مقرا لأول برلمان ليبي انتخب العام 2012 عقب إسقاط نظام العقيد معمر القذافي. ويجتمع فيه منذ الأول من أيار/مايو 42 نائبا مناهضون لحفتر ويرفضون عمليته العسكرية الهادفة للسيطرة على العاصمة. ويقاطع هؤلاء جلسات البرلمان الذي انتخب العام 2014 ويضم اصلا 188 نائباً ومقره في طبرق شرق البلاد بعدما اضطر الى الانتقال اليها اثر سيطرة ائتلاف ميليشيات على العاصمة الليبية.
وتعرض المجمع لأضرار بالغة في واجهة قاعته الرئيسية وتحطم زجاج أحد مداخله وسقطت بعض أجزاء من سقفه بحسب مراسلي فرانس برس.
وقال الصادق الكحيلي الرئيس الموقت للبرلمان في طرابلس في بيان تلاه أمام الواجهة التي تعرضت للقصف، «ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استهداف مقر البرلمان بالفندق من قبل القوات الغازية والمعتدية».
وأضاف الكحيلي «اعتبر هذا التصعيد خطيرا» إلى جانب كونه «جريمة حرب» .
وانتخب النواب الذين انتقلوا الى طرابلس في الخامس من ايار/مايو الصادق الكحيلي رئيسا موقتا للبرلمان لمدة 45 يوما . فيما اكد مصدر امنى مصرى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة انه لا صحة اطلاقا لمشاركة طائرات مصرية فى المعارك الدائرة الان فى ليبيا ،وان ما اشارت اليه القوات التابعه لسراج من مشاركة طائرات عربية هى محاولة للتغطية على استقدام قوات السراج والميليشيات الداعمه لها لمرتزقه من تركيا ودول اجنبية .واضاف المصدر ان مصر تدعم قوات الجيش الوطنى الليبى على المستوى اللوجستى والدعم السياسى فى المحافل الدوليه نظرا لانّ المعركة الحاليه تتعلق بتطهير ليبيا من الميليشيات الارهابية وهذا يمس الامن القومى المصرى بشكل مباشر.
فى السياق ذاته اكد امين الحركة الوطنية الشعبية الليبية د/ مصطفى الزائدي فى تصريحات للزمان ان مصر تقدم دعما سياسيا للجيش الوطني الليبي ولا صحة لطلاقا لمشاركة طائرات مصريه فى المعارك لأنّ الذين يخوضون المعارك قوات الجيش الليبى لان هناك حظر دولى على امداد الجيش الوطنى الليبي بالسلاح فى الوقت ذاته يستقدم الطرف الاخر ميليشيات واسلحه من حهات اخرى حيث تم ضبط باخره ايرانيه مملوكه للحرس الثورى الايرانى ومشحونه من تركيا تحمل اسلحه وذخائر فى مصراته .
وكشف الزاندى انه ستتم محاكمة السراج فور اعتقاله بعد ان وقع اتفاقية سرية مع تركيا للدفاع المشترك وهو الامر الذي يمس القومي الليبي، كما ان تلك الاتفاقية لم تصدق عليها اى جهة تشريعية، فيما اكد فتحى المجيرى نائب رئيس الوفاق في تصريحات خاصة ان هناك ادلة واضحة باستعانة قوات السراج بمليشيات من الخارج حيث استطاع الجيش الوطنى الليبي اسقاط طائرة يقودها طيار برتغالي انطلقت من قاعدة مصراته ،ولاحقا ظهرت وثائق توضح حجم المنافع التى كان يحصل عليها.