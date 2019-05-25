مصر‭ ‬تنفي‭ ‬اشتراك‭ ‬طائراتها‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬مقر‭ ‬نواب‭ ‬مناهضين‭ ‬لحفتر‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭  ‬

طرابلس‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تعرض‭ ‬مجمع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬يجتمع‭ ‬فيه‭ ‬نواب‭ ‬مناهضون‭ ‬للمشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬الجمعة،‭ ‬لقصف‭ ‬تسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬مادية‭ ‬بدون‭ ‬تسجيل‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية،‭ ‬فيما‭ ‬اتهمت‭ ‬السلطات‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬قوات‭ ‬حفتر‭ ‬باستهداف‭ ‬المقر‭. ‬والمجمع‭ ‬يضم‭ ‬فندقا‭ ‬ومركزا‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬وكان‭ ‬مقرا‭ ‬لأول‭ ‬برلمان‭ ‬ليبي‭ ‬انتخب‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬عقب‭ ‬إسقاط‭ ‬نظام‭ ‬العقيد‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭. ‬ويجتمع‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيار/مايو‭ ‬42‭ ‬نائبا‭ ‬مناهضون‭ ‬لحفتر‭ ‬ويرفضون‭ ‬عمليته‭ ‬العسكرية‭ ‬الهادفة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭. ‬ويقاطع‭ ‬هؤلاء‭ ‬جلسات‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬ويضم‭ ‬اصلا‭ ‬188‭ ‬نائباً‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬طبرق‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬بعدما‭ ‬اضطر‭ ‬الى‭ ‬الانتقال‭ ‬اليها‭ ‬اثر‭ ‬سيطرة‭ ‬ائتلاف‭ ‬ميليشيات‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭.‬

وتعرض‭ ‬المجمع‭ ‬لأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬قاعته‭ ‬الرئيسية‭ ‬وتحطم‭ ‬زجاج‭ ‬أحد‭ ‬مداخله‭ ‬وسقطت‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬سقفه‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقال‭ ‬الصادق‭ ‬الكحيلي‭ ‬الرئيس‭ ‬الموقت‭ ‬للبرلمان‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلاه‭ ‬أمام‭ ‬الواجهة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف،‭ ‬«ندين‭ ‬بأشد‭ ‬عبارات‭ ‬الإدانة‭ ‬والاستنكار‭ ‬استهداف‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬بالفندق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الغازية‭ ‬والمعتدية»‭.‬

وأضاف‭ ‬الكحيلي‭ ‬«اعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬خطيرا»‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬«جريمة‭ ‬حرب»‭ .‬

وانتخب‭ ‬النواب‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬الى‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ايار/مايو‭ ‬الصادق‭ ‬الكحيلي‭ ‬رئيسا‭ ‬موقتا‭ ‬للبرلمان‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬مصرى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬اطلاقا‭ ‬لمشاركة‭ ‬طائرات‭ ‬مصرية‭ ‬فى‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬،وان‭ ‬ما‭ ‬اشارت‭ ‬اليه‭ ‬القوات‭ ‬التابعه‭ ‬لسراج‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬طائرات‭ ‬عربية‭ ‬هى‭ ‬محاولة‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬استقدام‭ ‬قوات‭ ‬السراج‭ ‬والميليشيات‭ ‬الداعمه‭ ‬لها‭ ‬لمرتزقه‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬اجنبية‭ .‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تدعم‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬اللوجستى‭ ‬والدعم‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬المحافل‭ ‬الدوليه‭ ‬نظرا‭ ‬لانّ‭ ‬المعركة‭ ‬الحاليه‭ ‬تتعلق‭ ‬بتطهير‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬الميليشيات‭ ‬الارهابية‭ ‬وهذا‭ ‬يمس‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬امين‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬الشعبية‭ ‬الليبية‭ ‬د/‭ ‬مصطفى‭ ‬الزائدي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تقدم‭ ‬دعما‭ ‬سياسيا‭ ‬للجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬ولا‭ ‬صحة‭ ‬لطلاقا‭ ‬لمشاركة‭ ‬طائرات‭ ‬مصريه‭ ‬فى‭ ‬المعارك‭ ‬لأنّ‭ ‬الذين‭ ‬يخوضون‭ ‬المعارك‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الليبى‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬حظر‭ ‬دولى‭ ‬على‭ ‬امداد‭ ‬الجيش‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبي‭ ‬بالسلاح‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يستقدم‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر‭ ‬ميليشيات‭ ‬واسلحه‭ ‬من‭ ‬حهات‭ ‬اخرى‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬باخره‭ ‬ايرانيه‭ ‬مملوكه‭ ‬للحرس‭ ‬الثورى‭ ‬الايرانى‭ ‬ومشحونه‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬تحمل‭ ‬اسلحه‭ ‬وذخائر‭ ‬فى‭ ‬مصراته‭ .‬

وكشف‭ ‬الزاندى‭ ‬انه‭ ‬ستتم‭ ‬محاكمة‭ ‬السراج‭ ‬فور‭ ‬اعتقاله‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬سرية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬للدفاع‭ ‬المشترك‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يمس‭ ‬القومي‭ ‬الليبي،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لم‭ ‬تصدق‭ ‬عليها‭ ‬اى‭ ‬جهة‭ ‬تشريعية،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬فتحى‭ ‬المجيرى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفاق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ادلة‭ ‬واضحة‭ ‬باستعانة‭ ‬قوات‭ ‬السراج‭ ‬بمليشيات‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬الجيش‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبي‭ ‬اسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬يقودها‭ ‬طيار‭ ‬برتغالي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬مصراته‭ ‬،ولاحقا‭ ‬ظهرت‭ ‬وثائق‭ ‬توضح‭ ‬حجم‭ ‬المنافع‭ ‬التى‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭. ‬