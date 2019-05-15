مصر‭: ‬ازدياد‭ ‬معدل‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

على الرغم من الروحانيات التي تكتنف الحياة فى مصر خلال شهر رمضان ،الاّ انّ ذلك لم يمنع من تزايد

معدلات الجريمة خلال الشهر الكريم ،وكان اخر تلك الجرائم ما أقدم عليه احد الشباب أمس الأول بارتكاب جريمة بشعة عندما قام بطعن والدته في وضح نهار رمضاني في منتصف الطريق العام ،اثر عتابها له على مظهره السيء وملابسه الرثة . كما شهدت الايام الماضية عدداً من الجرائم البشعة الاخرى ،ففي قرية بلتان التابعة لمركز طوخ ،أقدم زوج على قتل زوجته اثر مشاجرة بينهما على توفير مصروفات المنزل، كما اصيب شقيقها باصابات بالغة بعد تدخله لفض المشاجرة. وشهد مستشفى بنها الجامعي جريمة أخرى، حين اعتدى اهالي زوج المجني عليها على الاطباء لتمسكهم على الحصول على جثة القتيلة قبل اتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي البحيرة تجرّد مزارع من الرحمة وقام بطعن جاره لوجود خلافات قديمة بينهما .

وفي الاسكندرية اقدم عامل محارة على الانتحار بشنق نفسه بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها. وعن رأي الدين فى ظاهرة تزايد الجريمة في رمضان، اكد دكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بالازهر ان شهر رمضان ليس له دخل بتزايد الجريمة، ولكن غياب الوازع الديني هو السبب الرئيسي لتزايد معدل الجريمة .

فضلا عن تفكك الاسرة وغياب الرقابة على وسائل الاعلام التي تركز على افلام الجريمة. ودعا كريمة الى الاهتمام بالتربية الدينية سواء في المنزل او المدرسة كما دعا الى فرض رقابة على ماتقدمه وسائل الاعلام .