مصرع وإصابة 60 شخصاً في تصادم على طريق الشوملي النعمانية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

لقي اشخاص مصرعهم بينهم زوار ايرانيين في حادث تصادم على الطريق الرابط بين ناحية الشوملي في محافظة بابل وناحية النعمانية في محافظة واسط. وافاد مصدر بإن (الحادث جاء نتيجة اصطدام حافلتين محملة بالركاب بينهم اجانب الجنسية)، واضاف ان (الحادث اسفر عن مصرع واصابة نحو 60 شخصاً).وفككت المديرية العامة لشؤون المخدرات في محافظة كربلاء، شبكة مكونة من 6 متاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض على أفرادها. واوضح بيان امس ان (المديرية العامة لشؤون المخدرات، تمكنت من خلال قوة مشتركة من مكافحة مخدرات كربلاء والرصافة، من تفكيك شبكة مكونة من 6 متاجرين بالمخدرات وألقت القبض عليهم وضبطت بحوزتهم كيلو و 200 غرام وقنابل يدوية واسلحة نارية)، مؤكدا (اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وايداع المتهمين التوقيف لينالوا جزاءهم العادل).وعثر على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل، بعد اختفائه منذ ستة أيام في بغداد. وقال مصدر ثان إنه (تم التعرف على جثة المخرج السينمائي داخل دائرة الطب العدلي ببغداد، ضمن جثث مجهولة الهوية، بعد فقدانه لمدة 6 أيام)، واضاف انه (لم ترد اي معلومات عن أسباب الوفاة حتى الآن). بدورها ،نعت نقابة الفنانين العراقيين ،رحيل المخرج السينمائي. وقالت في بيان مقتضب ان (الراحل كان احد المخرجين الشباب البارزين ،حيث مثل العراق في محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم حجل). والقت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، القبض على متهم أجنبي الجنسية بسرقة 33 ألف دولار مع 21 مليون دينار من مستشفى الهلال الأحمر. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز ودوريات مكتب المنصور لمكافحة الإجرام، القت القبض على متهم أجنبي الجنسية لقيامه بسرقة مبلغ 33 ألف دولار مع 21 مليون دينار من داخل غرفة حسابات مستشفى الهلال الأحمر في منطقة المنصور ،والذي يعمل منظفاً فيها)، واشار الى (عرض المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه أصولياً وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات). واحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تهريب 200 ألف دولار في محافظة نينوى.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انها (تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة، حيث تمكنت المفارز من القاء القبض على احد مهربي العملة بحوزته 200 الف دولار).

الى ذلك ،أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالإعدام بحق المسؤول عن الابلاغ عن تحركات القوات الامنية في قضاء الشرقاط. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (المحكمة أصدرت حكما بالإعدام بحق متهم عن جريمة الانتماء الى داعش وترديد البيعة والعمل معهم كمخبر عن تحركات منتسبي القوات الامنية والاشتراك معهم في خطف احد المنتسبين من القوات الامنية بدوافع اجرامية)، وأشار إلى أن (المحكمة اصدرت حكمها على المجرم وفقا لإحكام المادة الثانية اولا وثالثا وثامنا وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب). ونفذت ملاكات النزاهة ،ثلاث عمليات ضبط في ميسان تمَّ على ضوئها استقدام 5 متهمين من بينهم مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ومدير مصرفٍ حكومي. وأشار بيان تلقته (الزمان) امس الى (إقدام مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في ميسان والموظَّف المخمن باستغلال مناصبهم الوظيفية لغرض تمشية معاملة أحد المواطنين ومنحه براءة ذمة، برغم انه مديناً للدولة)، واضاف ان (الفريق نفسه رصد عدم قيام مصرف الرافدين في ميسان بإشعار شركة التأمين الوطنية عند وفاة أحد المقترضين، برغم أن دائرة المقترض قامت بإشعار المصرف بوفاة منسوبها).