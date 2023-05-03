مصرع أرملة الفيتوري في أحداث السودان

الخرطوم – الزمان

افادت تقارير صحفية ،بإن سيدة المسرح السوداني اسيا محمد توم الطاهر، زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد الفتيوري لقيت مصرعها في الصراع المسلح بالعاصمة الخرطوم. وقالت التقارير ان (رائدة التعليم والمسرح السوداني ،لقيت مصرعها اثر اشتباكات وقذائف اصابتها بمقرها الكائن بمؤسسة ام ايهاب للتربية والتنشئة الاجتماعية)، مؤكدة (موارتها الثرى داخل مدرستها وروضة الاطفال لتعسر الدفن وسط ازيز وهدير الطائرات الحربية والمضادات الجوية والتراشق بالاسلحة المختلفة). والراحلة هي أول ممثلة سودانية تصعد على خشبة المسرح .ففي العام 1959 التحقت آسيا بكلية المعلمات بأم درمان، وعملت معلمة بعد تخرجها عام 1962 بنفس الكلية، وكانت مهتمة بالفنون وخاصة المسرح الذي استهواها، فاتجهت لمصر عام 1968 لتدرس بأكاديمية الفنون المسرحية بالقاهرة، بقسم التمثيل، وكانت الأولى على دفعتها، ومن زملائها النجوم (أحمد زكي وأحمد عبد الوارث وأحمد ماهر وسميرة محسن وشهيرة وعفاف شعيب).ثم نالت الماجستير من معهد الخرطوم الدولي لتعليم العربية والدراسات الإضافية، وأثناء دراستها بالقاهرة، شاركت بدور ثانوي في مسرحية (البكاشين) في مسرح الخيام بطولة عملاق السينما العربية فريد شوقي.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي ،اجتماعا طارئا في مقرها بمدينة جدة السعودية على مستوى لجنتها التنفيذية، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان. وقال بيان مقتضب انه (بدوعة من السعودية ،عقدت المنظمة اجتماعا طارئا في مقرها بمدينة جدة على مستوى لجنتها التنفيذية، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان). واكدت الرياض في وقت سابق ، أنّ مجموعة مسلّحة اقتحمت وخرّبت ملحقيتها الثقافية في السودان، فيما تنظّم عمليات لإجلاء مدنيين من هذا البلد وتقود جهوداً لوقف المعارك الدائرة فيه بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان امس أنّ (مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرّض إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة والخوادم)، وندد البيان (بأشدّ العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم).