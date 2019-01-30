مصرع‭ ‬12‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬

الرياض–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬لقي‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬السعودية‭ ‬تسبّبت‭ ‬بها‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬تساقطت‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬بين‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬والاربعاء،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭. ‬وأوضحت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تبوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬السعودية،‭ ‬بينما‭ ‬توفي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المملكة،‭ ‬وشخص‭ ‬آخر‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭. ‬وتابعت‭ ‬„جميع‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬ناتجة‭ ‬بسبب‭ ‬اجتراف‭ ‬السيول“‭. ‬وقالت‭ ‬المديرية‭ ‬ان‭ ‬أجهزة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أنقذت‭ ‬بين‭ ‬الاحد‭ ‬والاربعاء‭ ‬271‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬و52‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬و140‭ ‬في‭ ‬تبوك،‭ ‬و26‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬قرب‭ ‬الاردن‭. ‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬سقوط‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بينها‭ ‬الاردن‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حتفهم‭ ‬بسبب‭ ‬السيول،‭ ‬والكويت‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬حتفه‭.‬