مصدر مصري يكشف لـ (الزمان) عن اتصالات عربية مع بغداد لمنع تهديد ميليشيات لأمن الخليج

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان عدد من الدول العربيه والخليجيه اجرت خلال الايام الماضيه اتصالات مع الحكومة العراقيه لمنع استخدام ايران لميلشيات عراقية موالية لها لتهديد امن الخليج واستخدامها فى حرب بالوكالة نيابة عن ايران ،خاصة بعد ورود انباء عن قيام قاسم سليمانى بتزويد ميلشيات عراقيه بشحنات صواريخ لاستهداف قوات التحالف الدولى والسفاره الامريكيه فى بغداد والشركات النفطيه الغربيه العامله فى الجنوب ونقل مجموعه من الصواريخ الى سوريا عبر الانباء فى السياق ذاته استبعد عدد من الخبراء المختصين بالشأن الايرانى حدوث مواجهه شامله بين الولايات المتحده وايران.
وفى هذا الاطار قال د / محمد محسن ابو النور رئيس المنتدى العربى لتحليل السياسات الايرانيه ان وصول الامور بين الولايات المتحده وايران الى حرب شامله امر مستبعد خاصه على المدى القريب ولكن يمكن ان تحدث على المستوى المتوسط او البعيد عمليات كبيره بين الطرفين لان القرار النهائى لشن الحرب يحتاج الى عوامل اخرى غير متوافره وعن السيناريوهات المحتمله قال ان امريكا سوف تزيد من حرب العقوبات ضد ايران وتجفيف منابع الاقتصاد الايرانى اما السيناريو الثانى فهو قيام ايران بضربات استباقيه ضد المصالح الامريكيه لاختبار رد فعل الولايات المتحده ويمكن لايران ان تحرك بعض ميلشياتها فى سوريا والعراق ضد المصالح الامريكيه واضاف د / سعيد الصباغ استاذ الدراسات الايرانيه بجامعتى عين شمس وام القرى ان الولايات المتحده قد تلجأ لتعزيز الانقسامات الداخليه وتفتيت اواصال ايران واضاف ان الولايات المتحده واسرائيل مخترقين اجهزه الدوله فى ايران وان عملائهم لديهم قدره على اشعال حرب اهليه وترتيب الاوضاع لتبريد ايران او تحييدها فى العراق ولبنان واليمن وهى بدايه لنهايه النظام الايرانى فى المنطقه .