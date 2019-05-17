مصدر مصري يكشف لـ(الزمان) عن خطة استباقية لمواجهة بنود قاسية في صفقة القرن

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تسربت‭ ‬فيه‭ ‬الانباء‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬عقب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭ ‬،‭ ‬كشف‭ ‬مصدردبلوماسي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل(الزمان)‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الخطة‭ ‬المصرية‭ ‬لمواجهة‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتهجير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للاقامة‭ ‬فى‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬سيناء‭. ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬ابلغت‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬رفضها‭ ‬القاطع‭ ‬لتوطين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سيناء‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بدأت‭ ‬مصر‭ ‬تعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬احتمالات‭ ‬تعرضها‭ ‬لضغوط‭ ‬امريكيه‭ ‬لتمرير‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬منها‭ ‬:

1-‭ ‬الاسراع‭ ‬بعملية‭ ‬تنمية‭ ‬سيناء،‭ ‬وأكّد‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬لاسكان‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬مصرى‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية،‭ ‬وان‭ ‬اقامة‭ ‬انفاق‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭ ‬التنموية

2-‭ ‬مواجهة‭ ‬ممارسة‭ ‬اسرائيل‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لاجبار‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬الى‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخفيف‭ ‬اثار‭ ‬الحصار‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لاطول‭ ‬فترة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬القطاع‭ ‬باحتياجاته‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬البترولية‭ ‬والسلع‭ . ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لتعهداته‭ ‬بادخال‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬البترولية‭ ‬من‭ ‬المعابر‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باسرائيل‭ ‬وتوسيع‭ ‬الميناء‭ ‬البحرى

3-‭ ‬استئناف‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬باعتبارها‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لمواجهة‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬وافشال‭ ‬المخطط‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬د/‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬غدير‭ ‬استاذ‭ ‬الاسرائيليات‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬تلجأ‭ ‬اسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لاثارة‭ ‬ملف‭ ‬تعويضات‭ ‬اليهود‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لتمرير‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ . ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكّد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بصفقة‭ ‬القرن‭ ‬،ولن‭ ‬تفرّط‭ ‬في‭ ‬ذرة‭ ‬رمل‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ . ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬سعد‭ ‬الجمال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لمصر‭ ‬بالصفقه‭ ‬وان‭ ‬الامر‭ ‬يخص‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تفرط‭ ‬فى‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬ارضها‭ ‬والتحركات‭ ‬التى‭ ‬تحدث‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والانفاق‭ ‬التي‭ ‬تفتتح‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬والمحاور‭ ‬التى‭ ‬انشئت‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات‭ ‬ربطت‭ ‬سيناء‭ ‬بالدلتا‭ ‬،بحيث‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬معزوله‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ .‬

وأوضح‭ ‬اللواء‭ ‬اركان‭ ‬حرب‭ ‬طلعت‭ ‬مسلم‭ ‬انّ‭ ‬الصفقة‭ ‬لها‭ ‬مخاطرها‭ ‬الداخلية‭ ‬،لأنّ‭ ‬اقامة‭ ‬مشروعات‭ ‬للفلسطينين‭ ‬سوف‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬مسمار‭ ‬جحا‭ ‬حيث‭ ‬سيتيح‭ ‬لاسرائيل‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬بذريعة‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ .‬

فيما‭ ‬حذر‭ ‬اللواء‭ ‬أركان‭ ‬حرب‭ ‬ناجى‭ ‬شهود‭ ‬المستشار‭ ‬باكاديمية‭ ‬ناصر‭ ‬العسكريه‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬الجنسية‭ ‬المصريه‭ ‬لاى‭ ‬شخص‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬استغلاله‭ ‬لتوطين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬تنفيذا‭ ‬لصفقة‭ ‬القرن‭ .‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اشاد‭ ‬نبيل‭ ‬بدر‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالتحركات‭ ‬الاوروبية‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬واشار‭ ‬لضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتلقّى‭ ‬اسرائيل‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬وقوية‭ ‬بأنّ‭ ‬العالم‭ ‬ليس‭ ‬طرفا‭ ‬واحدا‭ ‬يفرض‭ ‬ارادته‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬