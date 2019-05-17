مصدر مصري يكشف لـ(الزمان) عن خطة استباقية لمواجهة بنود قاسية في صفقة القرن

القاهرة – مصطفى عمارة
في الوقت الذي تسربت فيه الانباء عن قرب الاعلان عن صفقة القرن عقب عيد الفطر المبارك ، كشف مصدردبلوماسي في تصريحات خاصة لمراسل(الزمان) في القاهرة الخطة المصرية لمواجهة صفقة القرن وخاصة فيما يتعلّق بتهجير جزء من سكان قطاع غزة للاقامة فى الشريط الحدودي في سيناء. وأكد المصدر انّ مصر ابلغت الادارة الامريكية رفضها القاطع لتوطين الفلسطينيين في سيناء. وفي الوقت نفسه بدأت مصر تعد لمواجهة احتمالات تعرضها لضغوط امريكيه لتمرير تلك الصفقة من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات منها :
1- الاسراع بعملية تنمية سيناء، وأكّد المصدر ذاته أنّ هناك خطة طموحة لاسكان 5 ملايين مواطن مصرى فى سيناء من خلال مشاريع تنموية، وان اقامة انفاق قناة السويس تدخل ضمن تلك الخطة التنموية
2- مواجهة ممارسة اسرائيل الضغوط على قطاع غزة لاجبار الفلسطينيين على الهجرة الى سيناء من خلال تخفيف اثار الحصار الاسرائيلي على القطاع سواء من فتح معبر رفح لاطول فترة والعمل على تزويد القطاع باحتياجاته من المواد البترولية والسلع . وفي الوقت نفسه العمل على الحفاظ على التهدئة وتنفيذ الجانب الاسرائيلي لتعهداته بادخال السلع والمواد البترولية من المعابر التي تربط قطاع غزة باسرائيل وتوسيع الميناء البحرى
3- استئناف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة صفقة القرن وافشال المخطط لتصفية القضية الفلسطينية. ولم يستبعد د/ محمد ابو غدير استاذ الاسرائيليات بجامعة الازهر ان تلجأ اسرائيل خلال المرحلة القادمة لاثارة ملف تعويضات اليهود فى مصر، والتي تقدر بمليارات الدولارات كنوع من ممارسة الضغوط على مصر لتمرير صفقة القرن . في السياق ذاته أكّد عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين انّ مصر لن تقبل بصفقة القرن ،ولن تفرّط في ذرة رمل من سيناء . في هذا الاطار اكد اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي انه لا علاقة لمصر بالصفقه وان الامر يخص الفلسطينيين.
وأضاف انّ مصر لن تفرط فى شبر من ارضها والتحركات التى تحدث فى مصر والانفاق التي تفتتح فى سيناء والمحاور التى انشئت لقناة السويس كل هذه المشروعات ربطت سيناء بالدلتا ،بحيث لا تكون معزوله عن مصر .
وأوضح اللواء اركان حرب طلعت مسلم انّ الصفقة لها مخاطرها الداخلية ،لأنّ اقامة مشروعات للفلسطينين سوف يشكل خطراً على الامن الداخلي، كما سيكون مسمار جحا حيث سيتيح لاسرائيل التدخل فى الشؤون الداخلية بذريعة القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين الذين يعملون فى مصر .
فيما حذر اللواء أركان حرب ناجى شهود المستشار باكاديمية ناصر العسكريه العليا من فتح الجنسية المصريه لاى شخص لان ذلك يمكن استغلاله لتوطين الفلسطينيين فى مصر تنفيذا لصفقة القرن .
في الوقت نفسه اشاد نبيل بدر مساعد وزير الخارجية بالتحركات الاوروبية للحيلولة دون فرض صفقة القرن واشار لضرورة أن تتلقّى اسرائيل رسالة واضحة وقوية بأنّ العالم ليس طرفا واحدا يفرض ارادته على المجتمع الدولي.