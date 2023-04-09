مصدر مصري لـ (الزمان): دعوة سوريا لقمة الرياض والسيسي وعد السعودية بإعادة تيران وصنافير

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وعد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أثناء‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بينهما‭ ‬بإعادة‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬للسعودية‭ ‬عقب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الجزيرتين‭ ‬سواء‭ ‬لمصر‭ ‬او‭ ‬السعودية‭ ‬او‭ ‬إسرائيل‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تعهدت‭ ‬الرياض‭ ‬لمصر‭ ‬باستمرار‭ ‬تدفق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬السعودية‭ ‬لمصر‭ ‬واستمرار‭ ‬الودائع‭ ‬التي‭ ‬منحتها‭ ‬السعودية‭ ‬لمصر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬اقتصادية‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬استخدام‭ ‬الودائع‭ ‬والاستثمارات‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬ومنها‭ ‬تقليص‭ ‬دور‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ .‬

‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬سوريا‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬القادمة‭ ‬بالرياض‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬رأى‭ ‬المفكر‭ ‬السياسي‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬حسين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬محو‭ ‬الشكوك‭ ‬والشائعات‭ ‬حول‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الخليجية‭ ‬وأغلقت‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬شائعات‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬رأى‭ ‬د‭. ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬السيسي‭ ‬متعلقة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشأن‭ ‬السوري‭ ‬أو‭ ‬الملف‭ ‬الإيراني،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬وتوحيد‭ ‬مستوى‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للخليج‭ ‬وملف‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬أظهرت‭ ‬تجاوبا‭ ‬كبيرا‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تمخضت‭ ‬عنها‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬معهم‭ ‬قالوا‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬ضخ‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مستقبلية‭ ‬وإتمام‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2025‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬سعودية‭ ‬كبيرة‭ ‬للصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وودائع‭ ‬سعودية‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري‭ .‬