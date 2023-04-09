مصدر مصري لـ (الزمان): دعوة سوريا لقمة الرياض والسيسي وعد السعودية بإعادة تيران وصنافير

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء القمة التي جرت بينهما بإعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عقب عيد الفطر المبارك على أن يتم الإتفاق على السيادة الأمنية على الجزيرتين سواء لمصر او السعودية او إسرائيل .
وفي المقابل تعهدت الرياض لمصر باستمرار تدفق الاستثمارات السعودية لمصر واستمرار الودائع التي منحتها السعودية لمصر خلال الفترة الماضية على أن يتم إجراء إصلاحات اقتصادية لضمان حسن استخدام الودائع والاستثمارات بالشكل المطلوب ومنها تقليص دور الجيش في الحياة الاقتصادية فضلا عن اجراء تغييرات في المسؤولين عن الملف الاقتصادي .
وعلى المستوى السياسي فقد تم الإتفاق على دعوة سوريا للقمة العربية القادمة بالرياض ، وفي سياق متصل رأى المفكر السياسي د. عبد المنعم حسين عضو مجلس الشيوخ ان الزيارة نجحت في محو الشكوك والشائعات حول العلاقات المصرية الخليجية وأغلقت الباب أمام شائعات جماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي . من جانبه رأى د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن زيارة الرئيس السيسي إلى السيسي متعلقة بعدد من الملفات في ظل التغييرات التي حدثت في المنطقة فيما يتعلق بالشأن السوري أو الملف الإيراني، وأضاف أنه كان من الضروري التنسيق بين مصر والسعودية على آليات الانفتاح على إيران وتوحيد مستوى الأمن القومي للخليج وملف البحر الأحمر، وأوضح أن السعودية أظهرت تجاوبا كبيرا ورغبة في ضخ استثمارات جديدة إلى مصر ، وعن النتائج التي تمخضت عنها الزيارة على الصعيد الاقتصادي في استطلاع للرأي أجريناه معهم قالوا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 11 مليار دولار إلا أنه تم الإتفاق على ضخ 8 مليارات دولار في مشاريع مستقبلية وإتمام الربط الكهربائي في مايو 2025 فضلا عن استثمارات سعودية كبيرة للصندوق السيادي السعودي في مصر وودائع سعودية في البنك المركزي المصري .