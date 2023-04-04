مصدر مصري لـ (الزمان):الأسد في القاهرة بعد العيد

‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬مكثفة‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬للتحضير‭ ‬لزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬لمصر‭ ‬عقب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك،‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬تعول‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬مصري‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬سوريا‭ ‬لمقعدها‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬كما‭ ‬أبدت‭ ‬سوريا‭ ‬ترحيبها‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬للشركات‭ ‬المصرية‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬إعمار‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬دمرها‭ ‬الزلزال‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬بفعل‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السورية‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬انقطاعا‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬فيه‭ ‬الإخوان‭ ‬الحكم‭ ‬،وحتى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لم‭ ‬ينقطع‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬،حيث‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬لم‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مرسي‭ ‬بقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وابلغت‭ ‬السفير‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬باعتبار‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬كأن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وقدمت‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬دعما‭ ‬أمنيا‭ ‬ولوجستيا‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬كما‭ ‬زار‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬السوري‭ ‬اللواء‭ ‬علي‭ ‬مملوك‭ ‬القاهرة‭ ‬مرتين‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬و‭ ‬2018‭. ‬وأكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬ستكون‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وقد‭ ‬تشهد‭ ‬عضوية‭ ‬قريبا‭ ‬لسوريا‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬غاز‭ ‬المتوسط‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬محمد‭ ‬الزواوي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬لمقعدها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أصبحت‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬الأمريكي‭ ‬للابقاء‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬فوضى‭ ‬مماثلة‭ ‬للوضع‭ ‬الليبي‭ ‬نتيجة‭ ‬فراغ‭ ‬السلطة‭ ‬وملئها‭ ‬بالميلشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬محاسبة‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬وظيفيا‭ ‬في‭ ‬لملمة‭ ‬شتات‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ . ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬توافق‭ ‬غالبية‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬شغل‭ ‬سوريا‭ ‬لمقعدها‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التغلغل‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬العقبات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إعادة‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬والتي‭ ‬أبلغت‭ ‬مصر‭ ‬استعدادها‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بشرط‭ ‬فك‭ ‬ارتباطه‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواجد‭ ‬ميلشيات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬وميليشيات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يلقى‭ ‬قبولا‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الوجود‭ ‬الإيراني‭ ‬أحد‭ ‬الدعائم‭ ‬الأساسية‭ ‬للنظام‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الستار‭ ‬الجميلي‭ ‬القيادي‭ ‬بالحزب‭ ‬الناصري‭ ‬بالعراق‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬كنا‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أبلغه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬خاص‭ ‬معه‭ ‬أنه‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬لإيران‭ ‬أطماعاً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ابتعاد‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬سوريا‭ ‬ووقف‭ ‬دعمه‭ ‬لها‭ ‬يدفعه‭ ‬للاعتماد‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬لحماية‭ ‬أمنها‭ .‬