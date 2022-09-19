مصدر مخوّل لـ(الزمان):اجتماعات أمنية بين مصر وتركيا بوساطة قطرية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اجتماعات‭ ‬أمنية‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المصرية‭ ‬و‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬الاجتماعات‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬القطري‭ ‬والذي‭ ‬تضمنته‭ ‬قمة‭ ‬الزعيمين‭ ‬تميم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬والسيسي‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬ترتبط‭ ‬قطر‭ ‬بعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬نقلت‭ ‬للجانب‭ ‬التركي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الاجتماعات‭ ‬شروطها‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬ملف‭ ‬الإخوان‭ ‬إذ‭ ‬ترى‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬رغم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتضن‭ ‬قيادات‭ ‬الإخوان‭ ‬واجتماعاتهم،‭ ‬كما‭ ‬طالبت‭ ‬مصر‭ ‬تركيا‭ ‬بوقف‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬ليبيا‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرها‭ ‬مصر‭ ‬خطا‭ ‬أحمر‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الإخوان‭ ‬يمهد‭ ‬لتقارب‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬،إذ‭ ‬تدرس‭ ‬تركيا‭ ‬قائمة‭ ‬قدمتها‭ ‬القاهرة‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬بعض‭ ‬قيادات‭ ‬الإخوان‭ ‬فقد‭ ‬أبدت‭ ‬تركيا‭ ‬استعدادها‭ ‬لتسليم‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬ثالثة‭ ‬ربما‭ ‬ماليزيا‭ ‬أو‭ ‬أندونيسيا‭ ‬كدليل‭ ‬لإثبات‭ ‬حسن‭ ‬النوايا‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التنبيه‭ ‬على‭ ‬مسؤولي‭ ‬فضائيتي‭ ‬الشرق‭ ‬ووطن‭ ‬بعدم‭ ‬انتقاد‭ ‬أو‭ ‬انتهاج‭ ‬معارضة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬مصري‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬والتركي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬قطعها‭ ‬بالكامل‭ ‬فهي‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬،كما‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالتها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يتطلب‭ ‬مراعاة‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬احترام‭ ‬مبدأ‭ ‬السيادة‭ ‬ومقتضيات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ . ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬التركي‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬بمركز‭ ‬الأهرام‭ ‬للتدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬والإستراتيجية‭ ‬بشير‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬اردوغان‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬نقلة‭ ‬جديدة‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬يوكل‭ ‬الأمر‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أو‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬اردوغان‮ ‬‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬دون‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬تحقيق‭ ‬مطالب‭ ‬واضحة‭ ‬للقاهرة‭ ‬منها‭ ‬وقف‭ ‬التدخلات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ووقف‭ ‬استضافتها‭ ‬للإخوان‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬مبدأ‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ .‬

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