مصدر للطاقة – محمد الدويان

تفوق طواحين الرياح كمصدر للطاقة الكهربائية المتجددة المستقلة عن وزارة الكهرباء وكلفها المالية المتصاعدة !الشئ الذي لاينكره اي مختص هو تفوق التقنية المذكور كمصدر للطاقة المتجددة على باقي المصادر الشمسية والمائية وغيرها وخصوصا في التطبيقات الخدمية المنزلية والتجارية.هذا مابرهنته مشروعين الشركة الأمريكية GE الرائدين في العالم ، في أدناه مختصر المشروعين وفي أعلاه الرابط الذي يبين تفاصيل المشروعين:-

اولا – مشروع ميناء روتردام في هولندا.

حيث استطاع توربين جنرال اليكتريك انتاج 12ميكا ساعة.

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تحول ماهية الابنية السكنية والتجارية والعامة من مستهلكة للكهرباء الى منتجة له عن طريق احلال ألواح الخلايا الكهروضوئية المستقطبة للكهرباء من الشمس الشفافة مستقلًا عن الكهرباء الوطنية.