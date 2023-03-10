مصدر لـ (الزمان):مصر رفضت طلباً أمريكياً للمشاركة في تحالف عسكري لضرب إيران

القاهرة – الزمان
كشف مصدر أمني مصري رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن مصر رفضت طلبا أمريكيا تقدم به وزير الدفاع الأمريكي اوستن أثناء زيارته الأخيرة لمصر للمشاركة في حلف يضم عددا من الدول العربية واسرائيل لمواجهة إيران عسكريا في حال انهارت مفاوضات النووي المتوقفة انهيارا نهائيا لا رجعة فيه، وأكدت مصر لوزير الدفاع الأمريكي أن مصر لن تشارك في أي خلاف في المنطقة إلا أنها لن تتوانى عن مواجهة أي اعتداء على دول الخليج خاصة السعودية والإمارات باعتبار أن منطقة الخليج جزء من الأمن القومي المصري، كما أنها تقوم بمهامها في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر لحماية الملاحة البحرية من أي تهديدات إيرانية أو المليشيات التابعة لها .
من جهته أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري والمقرب من الرئيس السيسي أن إسرائيل تشعر بقلق من نمو تخصيب إيران لقدراتها النووية والتي وصلت إلى 86% وأنه في حالة وصولها إلى نسبة 90% فأنها تصبح قاب قوسين أو أدنى من صنع قنبلتها النووية.
في السياق ذاته أكدت د. نادية حلمي الخبيرة المصرية في الشؤون السياسية الصينية والآسيوية للزمان أن الولايات المتحدة تحاول إجبار مصر على الدخول في حرب اقليمية ضد إيران لصالح إسرائيل ودول منطقة الخليج العربي وأضافت أن الولايات المتحدة تلجأ إلى المؤسسات النقدية والمالية الدولية لكي تمارس مزيد من الضغوط على مصر مستغلة في ذلك أزمتها الاقتصادية كمحاولة لإجبار مصر في الدخول في تحالف لضرب إيران . وفي المقابل أبلغت السفارة الروسية في القاهرة المسؤولين المصريين أن روسيا افشلت مخططا أمريكيا أوروبيا لتعطيل إمدادات القمح الروسي لمصر لفرض مزيد من الضغوط على مصر لإجبارها على اتخاذ موقف مؤيد لهم في الحرب الأوكرانية او في الحرب على إيران إلا أنهم افشلوا تلك الخطة. وأشار مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن اللقاء الأخير الذي جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيره الروسي أدى إلى مزيد من التقارب في مواقف البلدين، خاصة بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية، حيث اتخذت مصر موقفا متوازنا رافضة أية ضغوط أمريكية لإقامة تحالف ضد روسيا كما وقفت روسيا بجانب مصر في أزمتها الاقتصادية باعتماد الجنيه المصري كعملة معترف بها فضلا عن إنشاء منطقة صناعية روسية على أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 50 عاما كما تمثل السياحة الروسية مصدر مهم للدخل القومي المصري .
وأشارت د. نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية إلى أن روسيا تحاول إقامة علاقات اقتصادية وعسكرية قوية مع مصر لأنها تدرك أن مصر هي بوابة روسيا للتغلغل داخل القارة الأفريقية كما حدث في عهد عبد الناصر في منتصف الخمسينات.