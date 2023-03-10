مصدر لـ (الزمان):مصر رفضت طلباً أمريكياً للمشاركة في تحالف عسكري لضرب إيران

القاهرة‭ – ‬الزمان

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬أمريكيا‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬اوستن‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمصر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬يضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬واسرائيل‭ ‬لمواجهة‭ ‬إيران‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انهارت‭ ‬مفاوضات‭ ‬النووي‭ ‬المتوقفة‭ ‬انهيارا‭ ‬نهائيا‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه،‭ ‬وأكدت‭ ‬مصر‭ ‬لوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬خاصة‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بمهامها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬لحماية‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تهديدات‭ ‬إيرانية‭ ‬أو‭ ‬المليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ .‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬والمقرب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬تخصيب‭ ‬إيران‭ ‬لقدراتها‭ ‬النووية‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬86‭%‬‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬90‭%‬‭ ‬فأنها‭ ‬تصبح‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬قنبلتها‭ ‬النووية‭.‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬نادية‭ ‬حلمي‭ ‬الخبيرة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬الصينية‭ ‬والآسيوية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحاول‭ ‬إجبار‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬اقليمية‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬لصالح‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬النقدية‭ ‬والمالية‭ ‬الدولية‭ ‬لكي‭ ‬تمارس‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬مستغلة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أزمتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬كمحاولة‭ ‬لإجبار‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬لضرب‭ ‬إيران‭ . ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أبلغت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬افشلت‭ ‬مخططا‭ ‬أمريكيا‭ ‬أوروبيا‭ ‬لتعطيل‭ ‬إمدادات‭ ‬القمح‭ ‬الروسي‭ ‬لمصر‭ ‬لفرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لإجبارها‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬مؤيد‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬افشلوا‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭. ‬وأشار‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬ونظيره‭ ‬الروسي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬البلدين،‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬حيث‭ ‬اتخذت‭ ‬مصر‭ ‬موقفا‭ ‬متوازنا‭ ‬رافضة‭ ‬أية‭ ‬ضغوط‭ ‬أمريكية‭ ‬لإقامة‭ ‬تحالف‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬كما‭ ‬وقفت‭ ‬روسيا‭ ‬بجانب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬أزمتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬باعتماد‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬كعملة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭ ‬لمدة‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬السياحة‭ ‬الروسية‭ ‬مصدر‭ ‬مهم‭ ‬للدخل‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ .‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬د‭. ‬نورهان‭ ‬الشيخ‭ ‬أستاذة‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تحاول‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وعسكرية‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬لأنها‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬بوابة‭ ‬روسيا‭ ‬للتغلغل‭ ‬داخل‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الخمسينات‭.‬

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