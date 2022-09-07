مصدر رسمي لـ (الزمان): سرت الليبية خط أحمر لمصر واستخدام القوة خيار متاح

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​أعاد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬فتحي‭ ‬باشاغا‭ ‬والدبيبة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬أجواء‭ ‬التوتر‭ ‬للعلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬جهودا‭ ‬لتطبيعها‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إغلاق‭ ‬القنوات‭ ‬التابعة‭ ‬للإخوان‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬تحركات‭ ‬للميلشيات‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬أعداد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬الوطية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تركيا‭ ‬وسط‭ ‬تصريحات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬عزم‭ ‬القوات‭ ‬التابعة‭ ‬لدبيبة‭ ‬والميلشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬اقتحام‭ ‬مدينة‭ ‬سرت،‭ ‬والتي‭ ‬أعلنت‭ ‬مصر‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬خطا‭ ‬أحمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها،‭ ‬وأنها‭ ‬سوف‭ ‬تستخدم‭ ‬القوة‭ ‬المسلحة‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬والقبائل‭ ‬للدفاع‭ ‬عنها‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬بشير‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬خبير‭ ‬الشئون‭ ‬التركية‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الأهرام‭ ‬وأحد‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إشارات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬معركة‭ ‬سرت‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعزيزات‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬للميلشيات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الوطية‭ .‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تتدخل‭ ‬عسكريا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬سرت‭ ‬والجفرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزه‭ ‬وأن‭ ‬تدخل‭ ‬مصر‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬فتحي‭ ‬باشاغا‭ ‬حكومة‭ ‬شرعية‭ ‬انتخبها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬ونفى‭ ‬بشير‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬وجود‭ ‬مطامع‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬نفط‭ ‬ليبيا‭ ‬لأن‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬اكتفاء‭ ‬ذاتي‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬وتقوم‭ ‬بتصديره‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬فرج‭ ‬الدردور‭ ‬الباحث‭ ‬والأكاديمي‭ ‬الليبي‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬سرت‭ ‬لأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بسيطرة‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأراضي‭ ‬الليبية‭ ‬ونفى‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬الدردور‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬لتركيا‭ ‬بمحاولة‭ ‬إشعال‭ ‬الموقف‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحها‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬وتسعى‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬لتحديد‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬صلاح‭ ‬البكوش‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬بطريقة‭ ‬خطأ‭ ‬وأنها‭ ‬تسعى‭ ‬لإقامة‭ ‬حكومة‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬ورغم‭ ‬تقديرنا‭ ‬للمخاوف‭ ‬المصرية‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬المشكلة‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المصرية‭ ‬فشلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬وسط‭ ‬التضارب‭ ‬في‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬الأزمة‭ ‬،‭ ‬ودعا‭ ‬د‭. ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬وأستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬للعب‭ ‬دورا‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬الليبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬المتنازعين‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬سلمت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬للجانب‭ ‬المصري‭ ‬مئات‭ ‬الشباب‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬تحريرهم‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬عصابات‭ ‬احتجزتهم‭ ‬للمساومة‭ ‬عليهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاول‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬عبر‭ ‬الموانئ‭ ‬الليبية‭ .‬

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