مصدر رسمي لـ(الزمان):اتصالات بين مصر وسوريا لإعادة العلاقات الدبلوماسية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬تجري‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وسوريا‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسوريا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الاتصالات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ .‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬والاتصالات‭ ‬السعودية‭ ‬السورية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فإن‭ ‬القاهرة‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬مبررا‭ ‬لاستمرار‭ ‬القطيعة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وسوريا‭ ‬حيث‭ ‬ترى‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السورية‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬ضروريا‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تدخلات‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بها‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬النظامين‭ ‬السوري‭ ‬والمصري‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬كما‭ ‬زار‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السوري‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وابقت‭ ‬مصر‭ ‬سفاراتها‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ .‬

‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬السفير‭ ‬حسين‭ ‬هريدي‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وأن‭ ‬التحرك‭ ‬المصري‭ ‬تجاه‭ ‬سوريا‭ ‬يأتي‭ ‬متزامنا‭ ‬مع‭ ‬زخم‭ ‬عربي‭ ‬متواصل‭ ‬ومتزايد‭ ‬نحو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬دمشق‭ ‬إلى‭ ‬الحضن‭ ‬العربي‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قناعات‭ ‬عربية‭ ‬بأن‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬اللاجئين‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬بالتحاور‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يمهد‭ ‬لعودة‭ ‬دمشق‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ .‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أشرف‭ ‬حسام‭ ‬استاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اعتراض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ ‬بقانون‭ ‬قيصر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحراك‭ ‬العربي‭ ‬تجاه‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬آثاره‭ ‬الإيجابية‭ ‬تجاه‭ ‬ملف‭ ‬إعادة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬كاشفا‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬آثاره‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬الإقليمية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ .‬

‭ ‬وتوقع‭ ‬خبير‭ ‬السياسات‭ ‬الدولية‭ ‬د‭. ‬اشرف‭ ‬سنجر‭ ‬قيام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بزيارة‭ ‬قريبة‭ ‬لمصر‭ ‬تكون‭ ‬فاتحة‭ ‬خير‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السورية‭ ‬بكامل‭ ‬أشكالها‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تبخل‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬سوريا‭ .‬