مصدر: الخميس موعد زيارة تميم إلى بغداد

بغداد – ندى شوكت

أفاد مصدر مطلع بتحديد الخميس المقبل الموافق للخامس عشر من حزيران موعداً للزيارة المرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق. وكشفت مصادر في بغداد في وقت سابق من الاسبوع الماضي عن عزم أمير قطر إجراء زيارة رسمية لبغداد خلال شهر حزيران الجاري ليلتقي بالرئاسات الثلاث، إضافة الى عدد من القيادات السياسية. وبحسب المصدر فإن برنامج الزيارة يتضمن بحث ملفات مهمة من بينها ما يتعلق بالقطاعات التجارية والاستثمارية والتعاون الأمني وغيرها. ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد تلقى بدوره الاسبوع الماضي دعوة من سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة مسقط، وذلك خلال استقباله في مكتبه سفير سلطنة عُمان لدى بغداد حامد بن أحمد .