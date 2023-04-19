مصدر اخواني لـ(الزمان):اختيار عبدالحق مرشداً نتيجة لعدم مشاركته في الخلافات

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن اختيار صلاح عبد الحق قائما بأعمال مرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين في المؤتمر الذي عقد بالعاصمة التركية يوم 19 مارس الماضي بحضور 1500 شخص جاء نتيجة عدم مشاركته في الخلافات التي شهدتها الجماعة خلال الأشهر الماضية وهو ما عكسته كلمته في المؤتمر والتي ركزت على ضرورة جمع الصف الداخلي والرجوع للثوابت دون الخوض بشكل مباشر على المواضيع السياسية او الخلافات التي طالت الجماعة خلال الفترة الماضية.
وأكد المصدر أن التطورات الجديدة داخل الإخوان ناتجة عن مراجعة الجماعة لخبراتها والأحداث التي مرت بها وهناك إدراك واضح أن هناك أخطاء حدثت تستدعي المراجعة وهناك رغبة جادة من القيادة الجديدة في التصحيح والانفتاح على الآخر.
وتوقع المصدر أن يعمل المرشد الجديد على التواصل مع جبهة محمود حسين والتي رفضت هذا الاختيار من منطلق رفض تدخل التنظيم الدولي في الشأن المصري في محاولة للم شمل الجماعة لمواجهة التحديات التي تواجهها والتي أوصلت الجماعة إلى أضعف مراحلها بشكل يهدد بانهيارها خاصة بعد المصالحة التي أجراها النظام المصري مع تركيا وقطر والتي احتضنت قادة الجماعة وكوادرها خلال الفترة الماضية. وفي السياق ذاته طالب شباب ينتمون للجماعة بتنفيذ عدة مطالب لهم لضمان عودة الجماعة لسابق عهدها موجهين حديثهم لصلاح عبد الحق مرشد الجماعة الجديد وتتضمن الخطة العمل لإخراج المعتقلين من السجون المصرية وتكوين مكتب إرشاد ببرنامج معروف عن طريق الإنتخابات وكذلك تكوين مجلس شورى مستقل عن الإرشاد له حق المراقبة والمحاسبة وإعداد لائحة تسهل العمل وتنظمه ولا تجامل أحد كما دعوا لإعداد لجنة شرعية للعمل على تأصيل العمل الجماعي وأن تكون مستقلة من العلماء العاملين وتؤسس عن طريق الإنتخابات كما طالب الشباب بتكوين فريق مخابرات لحماية القيادات ومراقبة أفعال النظام المصري فضلا عن إعادة كل الإخوان المفصولين من عام 2013 وأعتبر الباحثون في شؤون حركات الإسلام السياسي أن ظهور تلك الجبهة بداية لانشقاق أوسع في الجماعة .
ومن ناحية أخرى انتقد المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام المصري ضد المعتقلين السياسيين في سجن بدر3 دون مراعاة لحرمة شهر رمضان وطالبت الجماعة كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية بالقيام بدورها لإنقاذ حياة المعتقلين خاصة بعد إقدام عدد من المعتقلين على الانتحار وهو الأمر الذي نفاه مصدر أمني في تصريحات خاصة للزمان نافيا حدوث حالات انتحار مؤكدا أن المعتقلين يعاملون وفق قواعد حقوق الإنسان .