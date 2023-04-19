مصدر اخواني لـ(الزمان):اختيار عبدالحق مرشداً نتيجة لعدم مشاركته في الخلافات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬صلاح‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬قائما‭ ‬بأعمال‭ ‬مرشد‭ ‬عام‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التركية‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الجماعة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عكسته‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬والتي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬جمع‭ ‬الصف‭ ‬الداخلي‭ ‬والرجوع‭ ‬للثوابت‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬السياسية‭ ‬او‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬الجماعة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭. ‬

‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬الجديدة‭ ‬داخل‭ ‬الإخوان‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬مراجعة‭ ‬الجماعة‭ ‬لخبراتها‭ ‬والأحداث‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬وهناك‭ ‬إدراك‭ ‬واضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أخطاء‭ ‬حدثت‭ ‬تستدعي‭ ‬المراجعة‭ ‬وهناك‭ ‬رغبة‭ ‬جادة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬التصحيح‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬الآخر‭. ‬

‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬المرشد‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬والتي‭ ‬رفضت‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬رفض‭ ‬تدخل‭ ‬التنظيم‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للم‭ ‬شمل‭ ‬الجماعة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬والتي‭ ‬أوصلت‭ ‬الجماعة‭ ‬إلى‭ ‬أضعف‭ ‬مراحلها‭ ‬بشكل‭ ‬يهدد‭ ‬بانهيارها‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬المصالحة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وقطر‭ ‬والتي‭ ‬احتضنت‭ ‬قادة‭ ‬الجماعة‭ ‬وكوادرها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬طالب‭ ‬شباب‭ ‬ينتمون‭ ‬للجماعة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬مطالب‭ ‬لهم‭ ‬لضمان‭ ‬عودة‭ ‬الجماعة‭ ‬لسابق‭ ‬عهدها‭ ‬موجهين‭ ‬حديثهم‭ ‬لصلاح‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬مرشد‭ ‬الجماعة‭ ‬الجديد‭ ‬وتتضمن‭ ‬الخطة‭ ‬العمل‭ ‬لإخراج‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬المصرية‭ ‬وتكوين‭ ‬مكتب‭ ‬إرشاد‭ ‬ببرنامج‭ ‬معروف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنتخابات‭ ‬وكذلك‭ ‬تكوين‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬الإرشاد‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬المراقبة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬وإعداد‭ ‬لائحة‭ ‬تسهل‭ ‬العمل‭ ‬وتنظمه‭ ‬ولا‭ ‬تجامل‭ ‬أحد‭ ‬كما‭ ‬دعوا‭ ‬لإعداد‭ ‬لجنة‭ ‬شرعية‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تأصيل‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مستقلة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬العاملين‭ ‬وتؤسس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنتخابات‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬الشباب‭ ‬بتكوين‭ ‬فريق‭ ‬مخابرات‭ ‬لحماية‭ ‬القيادات‭ ‬ومراقبة‭ ‬أفعال‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬كل‭ ‬الإخوان‭ ‬المفصولين‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وأعتبر‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬حركات‭ ‬الإسلام‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬ظهور‭ ‬تلك‭ ‬الجبهة‭ ‬بداية‭ ‬لانشقاق‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭ . ‬

‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬انتقد‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬ضد‭ ‬المعتقلين‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬بدر3‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬لحرمة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬وطالبت‭ ‬الجماعة‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالقيام‭ ‬بدورها‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬المعتقلين‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬إقدام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نفاه‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬نافيا‭ ‬حدوث‭ ‬حالات‭ ‬انتحار‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المعتقلين‭ ‬يعاملون‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ .‬

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