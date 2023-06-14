مصدر أمني يكشف لـ(الزمان) عن جوانب من زيارتي الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي الى القاهرة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​أنهى‭ ‬الوفد‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ووفد‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الجهاد‭ ‬وحماس‭ ‬زيارتهما‭ ‬للقاهرة‭ ‬دون‭ ‬الإعلان‭ ‬بصفة‭ ‬رسمية‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬محددة‭ ‬لتلك‭ ‬الزيارات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬أمنيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬كشف‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تمخضت‭ ‬عنها‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬لزيارة‭ ‬الوفد‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أبلغ‭ ‬الوفد‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬سوف‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يتحرك‭ ‬بصورة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إنذار‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬الممرات‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬بين‭ ‬وفود‭ ‬أمنية‭ ‬مصرية‭ ‬وإسرائيلية‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتخذها‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬والتي‭ ‬تضمن‭ ‬ترتيبات‭ ‬أمنية‭ ‬جديدة‭ ‬لعدم‭ ‬تكرار‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‮ ‬‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للجانب‭ ‬المصري‭ ‬فلقد‭ ‬أكد‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعدة‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬لعدم‭ ‬تكرار‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬اتهمت‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بمساعدة‭ ‬عصابات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬شحنات‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعطيل‭ ‬الكاميرات‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أثناء‭ ‬وقوع‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثمنه‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الأخيرة‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬انتهت‭ ‬زيارة‭ ‬وفدي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬بالقاهرة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬إبرام‭ ‬هدنة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬تمتد‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬مقابل‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬اغتيال‭ ‬القادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬للضرورة‭ ‬القصوى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬سياسة‭ ‬الاقتحامات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬السلطة‭ ‬تلك‭ ‬المهمة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬وعدت‭ ‬مصر‭ ‬بتوسيع‭ ‬ميناء‭ ‬العريش‭ ‬لتصدير‭ ‬الصادرات‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬عوائد‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬مارين‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬سواحل‭ ‬غزة‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مفتوحا‭ ‬لإدخال‭ ‬البضائع‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مبدئية‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الشروط‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تنفيذها‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬نفت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬حركتي‭ ‬الجهاد‭ ‬وحماس‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬لعدم‭ ‬إعطاء‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الوقت‭ ‬لتكريس‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفرض‭ ‬أمر‭ ‬واقع‭ ‬جديد‭ .‬

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