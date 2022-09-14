مصدر أمني لـ (الزمان): رصد مخطط لإعادة انتاج الفوضى في مصر

الدوحة‭ ‬والقاهرة‭ ‬توقعان‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬السيسي‭ ‬

الدوحة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬رصدنا‭ ‬مخطط‭ ‬لإعادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬والإعلاميين‭ ‬يدشنون‭ ‬جبهة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬مزاعم‭ ‬الإخوان

​شهدت‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬اشتعال‭ ‬الحرب‭ ‬الإعلامية‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بين‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والنظام‭ ‬المصري‭ ‬حيث‭ ‬شنت‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬هجوما‭ ‬ضاريا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتائبها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومنصاتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬مستغلين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬والاحتقان‭ ‬السائد‭ ‬بسبب‭ ‬إرتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بشكل‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مخطط‭ ‬يجري‭ ‬تنفيذ‭ ‬لإعادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الفوضى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬الدولة‭ ‬ونشر‭ ‬الشائعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتائب‭ ‬الإخوان‭ ‬الالكترونية‭ ‬ومنصاتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬تدعمها‭ ‬دول‭ ‬معادية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬قرر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬تخصيص‭ ‬نشرات‭ ‬إخبارية‭ ‬يومية‭ ‬لمواجهة‭ ‬دعايات‭ ‬الإخوان‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬وتوضيح‭ ‬حقيقتها‭ ‬للجميع‭ ‬وهو‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والسياسيين‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬أشاد‭ ‬طارق‭ ‬سعد‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬بقرار‭ ‬الشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإعلامية‭ ‬وقال‭ ‬إننا‭ ‬إذا‭ ‬استخدمنا‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭ ‬فسوف‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬فمن‭ ‬الضروري‭ ‬نقل‭ ‬الحقيقة‭ ‬للمصريين‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬للتصدي‭ ‬للشائعات‭ ‬والأكاذيب‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬النائبة‭ ‬أمل‭ ‬سلامة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالبرلمان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬أكاذيب‭ ‬كتائب‭ ‬الإخوان‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وحصول‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬المعلومة‭ ‬الصحيحة‭ ‬والموثقة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬ماهر‭ ‬فرغلي‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬شئون‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقت‭ ‬ضربات‭ ‬موجعة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬أفقدها‭ ‬توازنها‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬إعلامي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصاتها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مخاطبة‭ ‬اللاشعور‭ ‬لدى‭ ‬المواطن‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ومحاولة‭ ‬ضرب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬تستعين‭ ‬بعناصر‭ ‬إخوانية‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬داخل‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أوامر‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬التنظيم‭ ‬الدولي‭ ‬للإخوان‭ ‬بنقل‭ ‬عناصر‭ ‬إخوانية‭ ‬مطلوبة‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬صفقة‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬لتسليم‭ ‬الإخوان‭ ‬أو‭ ‬طردهم‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التركية‭ . ‬​

وشهد‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‮ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‮ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬قطر‭ ‬رسميًا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إنهما‭ ‬شهدا‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬‮«‬مذكّرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬جهاز‭ ‬قطر‭ ‬للاستثمار‭ ‬وصندوق‭ ‬مصر‭ ‬السيادي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والتنمية،‭ ‬ومذكّرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموانئ،‭ ‬ومذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعيّة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬فإنهما‭ ‬عقدا‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬رسمية‮»‬‭ ‬بحثا‭ ‬فيها‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيزها‭ ‬وتنميتها‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬المجالات،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والنقل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬زار‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بهدف‭ ‬تكريس‭ ‬المصالحة‭.‬‮ ‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬اعلنت‭ ‬قطر‭ ‬أنها‭ ‬ستستثمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭,‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادية‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬وتفاقمت‭ ‬تلك‭ ‬المشكلات‭ ‬اثر‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬عملتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭% ‬قبل‭ ‬شهرين‭.‬

كذلك‭ ‬وقّع‭ ‬العملاق‭ ‬القطري‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إكسون‭ ‬موبيل‮»‬‭ ‬يستحوذ‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬تنقيب‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬المصرية‭.‬