مصدر‭ ‬مصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭ ): ‬تحالف‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬يتصدى‭ ‬لمحاولات‭ ‬ايران‭ ‬إعاقة‭ ‬الملاحة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فى‭ ‬اول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬تحالف‭ ‬دول‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬والسودان‭ ‬وجيبوتى‭ ‬واليمن‭ ‬والصومال‭ ‬والاردن‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬يهدف‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬الى‭ ‬التصدي‭ ‬لمحاولة‭ ‬ايران‭ ‬وحلفائها‭ ‬عرقلة‭ ‬الملاحة‭ ‬فى‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬واستغلاله‭ ‬فى‭ ‬تهريب‭ ‬الاسلحة‭ ‬وتامين‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشريان‭ ‬الهام‭. ‬ووصف‭ ‬المصدر‭ ‬التنسيق‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ ‬بانه‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬اعلى‭ ‬درجة‭ ‬منذ‭ ‬تعيين‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ ‬يشمل‭ ‬المجالات‭ ‬الامنية‭ ‬والسياسيه‭ ‬والاقتصادية‭ ‬كافة‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬جمال‭ ‬بيومى‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬حوار‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬سوف‭ ‬يحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭ ‬وسوف‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تامين‭ ‬التجاره‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية‭ ‬،واضاف‭ ‬السفير‭ ‬رضا‭ ‬احمد‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشئون‭ ‬الخارجيه‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬من‭ ‬الاخطار‭ ‬التى‭ ‬تهدده‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬ايران‭ ‬وتركيا‭ ‬والتى‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬فى‭ ‬الهذا‭ ‬الشريان‭ ‬الهام‭ ‬للملاحه‭.‬