مصدر‭ ‬مصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭ ): ‬تحالف‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬يتصدى‭ ‬لمحاولات‭ ‬ايران‭ ‬إعاقة‭ ‬الملاحة

القاهرة – مصطفى عمارة
فى اول تعليق له على بيان السعودية في تأسيس تحالف دول البحر الاحمر والذي يضم كل من السعودية ومصر والسودان وجيبوتى واليمن والصومال والاردن اكد مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان التحالف يهدف في المقام الاول الى التصدي لمحاولة ايران وحلفائها عرقلة الملاحة فى البحر الاحمر واستغلاله فى تهريب الاسلحة وتامين التجارة العالمية فى هذا الشريان الهام. ووصف المصدر التنسيق المصري السعودي بانه وصل الى اعلى درجة منذ تعيين الامير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية وان هذا التنسيق يشمل المجالات الامنية والسياسيه والاقتصادية كافة . فى السياق ذاته اكد جمال بيومى مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق فى تصريحات للزمان فى اطار حوار اجريناه معه ان هذا التحالف سوف يحقق مكاسب كبيرة للدول المشاركة فيه وسوف يعمل على تامين التجاره العالمية والعربية ،واضاف السفير رضا احمد حسن عضو مجلس الشئون الخارجيه المصري ان هذا الكيان يهدف الى حماية البحر الاحمر من الاخطار التى تهدده من بعض الدول وعلى راسها ايران وتركيا والتى تعمل على زعزعة الاستقرار فى الهذا الشريان الهام للملاحه.