مصدر‭ ‬مصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬قمة‭ ‬إردوغان‭ ‬والسيسي‭ ‬المرتقبة‭ ‬ستحل‭ ‬الملفات‭ ‬الأربعة‮  ‬

ارتياح‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لتقدم‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬

​‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيسين‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬و‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وربما‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬أو‭ ‬القاهرة،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬مصر‭ ‬لزيارة‭ ‬أردوغان‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬ترضية‭ ‬للقاهرة‭ ‬ونظامها‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬وعن‭ ‬الملفات‭ ‬الخلافية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا،‭ ‬أكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أربعة‭ ‬ملفات‭ ‬رئيسية‭ ‬وهي‭ ‬ملف‭ ‬الإخوان‭ ‬وملف‭ ‬ليبيا‭ ‬وملف‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬وملف‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬،وبالنسبة‭ ‬لملف‭ ‬الإخوان‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتأمل‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬الخطوات‭ ‬الباقية،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملفات‭ ‬الأخرى‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الملف‭ ‬الليبي‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬لتركيا‭ ‬مصالح‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الملفات‭ ‬ولا‭ ‬تعارض‭ ‬ذلك‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬تصطدم‭ ‬تلك‭ ‬المصالح‭ ‬مع‭ ‬المصالح‭ ‬المصرية‭ ‬وأمنها‭ ‬القومي‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬لقاءات‭ ‬الرئيسين‭ ‬كفيلة‭ ‬بإيجاد‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الملفات‭ ‬تحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الطرفين‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬تطابق‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إتفاق‭ ‬الدولتين‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الكاملة‭ ‬بينهما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التقارب‭ ‬وعدم‭ ‬تضييع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬بشير‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬والمتخصص‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬التركي‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬الدولتين‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تفاهمات‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬الخلافية‭ ‬وأبرزها‭ ‬ملف‭ ‬ليبيا‭ ‬والإخوان‭ ‬وشرق‭ ‬المتوسط‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصرار‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬الماضي‭ ‬وهذا‭ ‬التفاهم‭ ‬مرشح‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬التفاهمات‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬د‭. ‬كرم‭ ‬سعيد‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬ان‭ ‬التفاهمات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إدارة‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬أو‭ ‬تسوية‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬الملفات‭ ‬تأثيرا‭ ‬بعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬المصري‭ ‬والتركي‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬رغم‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬الإحصاءات‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تعد‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أكبر‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬مستوردة‭ ‬للسلع‭ ‬التركية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وأن‭ ‬قيمة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬زادت‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وأعرب‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬السفير‭ ‬صالح‭ ‬موطلو‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬قيمة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ .‬

‭ ‬وقدر‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬التركي‭ ‬نهار‭ ‬اكينجي‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬الني‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ب200‭ ‬شركة‭ ‬باستثمارات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬‭. ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬حديد‭ ‬التسليح‭ ‬التركية‭ ‬تستعد‭ ‬للدخول‭ ‬للسوق‭ ‬المصرية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬للشراكة‭ ‬التركية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬المصري‭ .‬

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