مصدر‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭): ‬أقصى‭ ‬دعم‭ ‬مصري‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬هو‭ ‬التغطية‭ ‬البحرية‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة العربية والاسلامية الطارئة بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، اكد مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة لمراسل –الزمان – انّ مصر لن تشارك فى اية حروب خارج الحدود المصرية الاّ اذا كان هناك تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
واضاف انّ الدعم المصري لدول الخليج فى نزاعها مع ايران سيقتصر على الدعم السياسي والمعنوي أو دعم عسكري في حدود مدروسة كالتأمين البحري.
فيما اعتبر خالد العباس الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية فى تصريحات للزمان انّ احد اهداف القمة الرئيسية ان انعقاد هذه القمة هو ارسال رسالة الى ايران وغيرها من الدول انّ الدول العربية متضامنة مع دول الخليج فى مواجهة تهديدات موجهة لأنّ أمن الخليج هو جزء من الامن القومي العربي، بل انه مرتبط ارتباط وثيق بالامن العالمي.
وعن احتمالات اندلاع نزاع عسكري فى منطقة الخليج بين الولايات المتحده وايران، استبعد السفير سيد ابو زيد مساعد وزير الخارجية نشوب نزاع مسلح مؤكداً انّ الولايات المتحدة غير مستعدة لتوجيه ضربة لايران وان كل مايحدث هو نوع من الضغط السياسي للولايات المتحدة على ايران لدفعها الجلوس على مائدة المفاوضات .
واضاف اللواء أركان حرب محمد رشاد وكيل المخابرات الاسبق ان امريكا لن تجرؤ على مهاجمة ايران ،لأنّ ذلك سوف يكون كارثة على المنطقة لان الميلشيات التابعة لايران كحزب الله والحوثيين يمكنهم التحرك لضرب اهداف داخل السعوديه ذاتها .
واكد رشاد ان من مصلحة امريكا استمرار ايران كمصدر تهديد لدول الخليج حتى يتم ابتزازها ،ودعا رشاد القادة العرب الى التريث قبل اتخاذ اي قرار لان اندلاع نزاع فى المنطقة سوف يكون كارثة على المنطقة يصعب السيطرة عليه .