مصدر‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭): ‬أقصى‭ ‬دعم‭ ‬مصري‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬هو‭ ‬التغطية‭ ‬البحرية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستعد‭ ‬فيه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬الطارئة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬،‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬–الزمان‭ ‬–‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬فى‭ ‬اية‭ ‬حروب‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الاّ‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭.‬

واضاف‭ ‬انّ‭ ‬الدعم‭ ‬المصري‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬فى‭ ‬نزاعها‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬سيقتصر‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬السياسي‭ ‬والمعنوي‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬مدروسة‭ ‬كالتأمين‭ ‬البحري‭.‬

فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬خالد‭ ‬العباس‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬احد‭ ‬اهداف‭ ‬القمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ان‭ ‬انعقاد‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬هو‭ ‬ارسال‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬انّ‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬متضامنة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬تهديدات‭ ‬موجهة‭ ‬لأنّ‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬العربي،‭ ‬بل‭ ‬انه‭ ‬مرتبط‭ ‬ارتباط‭ ‬وثيق‭ ‬بالامن‭ ‬العالمي‭.‬

وعن‭ ‬احتمالات‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬عسكري‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬وايران،‭ ‬استبعد‭ ‬السفير‭ ‬سيد‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نشوب‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬مؤكداً‭ ‬انّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬لايران‭ ‬وان‭ ‬كل‭ ‬مايحدث‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬السياسي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬لدفعها‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬المفاوضات‭ .‬

واضاف‭ ‬اللواء‭ ‬أركان‭ ‬حرب‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬امريكا‭ ‬لن‭ ‬تجرؤ‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬ايران‭ ‬،لأنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬كارثة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬لان‭ ‬الميلشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لايران‭ ‬كحزب‭ ‬الله‭ ‬والحوثيين‭ ‬يمكنهم‭ ‬التحرك‭ ‬لضرب‭ ‬اهداف‭ ‬داخل‭ ‬السعوديه‭ ‬ذاتها‭ .‬

واكد‭ ‬رشاد‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬امريكا‭ ‬استمرار‭ ‬ايران‭ ‬كمصدر‭ ‬تهديد‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬ابتزازها‭ ‬،ودعا‭ ‬رشاد‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬الى‭ ‬التريث‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬اي‭ ‬قرار‭ ‬لان‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬كارثة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬يصعب‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ .‬