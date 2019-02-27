مصدر‭ ‬في‭ ‬المشيخة‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭):‬الأزهر‭ ‬يتقي‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‭ ‬بإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر بمشيخة الازهر طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل –الزمان– في القاهرة ان اجتماعات مكثفة تمت فى الايام الماضيه داخل مشيخة الازهر لوضع ترتيبات احداث تطوير شامل داخل المؤسسه الازهريه لمواجهة ضغوط الجهات السيادية والبرلمانية والتي وجهت اتهامات طالت شيخ الازهر نفسه بالفشل في تطوير الخطاب الدينى وسيطرة عناصر اخوانية على مناصب حساسة داخل الازهر حتى وصل الامر الى قيام عدد من اعضاء البرلمان بتقديم مشروع للحد من صلاحيات شيخ الازهر واعاده تشكيل هيئه كبار العلماء.
وفى هذا الاطار قررت مشيخة الازهر احداث ثورة شاملة فى تطوير المناهج الازهريه وفى تصريحات خاصة للزمان قال د / يوسف عامر نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم ان العام القادم سوف يشهد ثوره شامله فى تطوير المناهج الازهريه تشمل تنقيه كل المناهج الحاليه من الافكار المتطرفة بما يتفق مع التطوير الشامل للخطاب الديني . واضاف ان التطوير بدا بالفعل من العام الحالى باعداد كتب موحدة فى جميع التخصصات ومختلف الكليات يشارك فى اعدادها جميع اعضاء هيئه التدريس واكد عامر ان الباحثين الشباب سوف يشاركوا فى عملية التطوير لمواكبة متطلبات العصر فيما اكد د / محمد رئيس جامعه الازهر ان الجامعه تسير بخطوات ثابتة ومعايير محددة نحو الارتقاء بالمنظومه التعليميه طبقا للخطة الاستراتيجية التى تضعها الجامعه وناشد الممرصاوى الطلاب اقتناء مجموعه من الاصدارات الفكريه المهمه التى تعالج قضايا مجتمعيه تلامس واقع الناس .
فى السياق ذاته كشف مصدربمشيخة الازهر ان شيخ الازهر بدا يعيد ترتيب المشيخة بعد رحيل محمد عبد السلام مستشاره القانونى والذى كان له دور كبير داخل المؤسسة الازهرية .
وفى هذا الصعيد اسند مهمه الاشراف على مرصد الازهر الى د / محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعه الازهر كما صدر قرار باسناد الاشراف على اكاديمية الازهر لتدريب وتاهيل الدعاة الى د / عبد المنعم فؤاد العميد السابق لكليه الدراسات الاسلاميه اما بالنسبه لمنصب وكيل الازهر فلقد تم تكليف صالح عباس بتيسير اعمال هذا المنصب لحين صدور قرار رسمى من الجهات المختصه بتعيين وكيل للازهر بشكل رسمى.
واضاف المصدر ان شيخ الازهر رشح بالفعل د /محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعه والدكتور عادل الخراشى عميد كليه الشريعة والقانون لتولي هذا المنصب وارسل اسميهما الى مؤسسه الرئاسه لاختيار اي منهما.