مصدر‭ ‬في‭ ‬المشيخة‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭):‬الأزهر‭ ‬يتقي‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‭ ‬بإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬–الزمان–‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬تمت‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الماضيه‭ ‬داخل‭ ‬مشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬لوضع‭ ‬ترتيبات‭ ‬احداث‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسه‭ ‬الازهريه‭ ‬لمواجهة‭ ‬ضغوط‭ ‬الجهات‭ ‬السيادية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬والتي‭ ‬وجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬طالت‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬نفسه‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬وسيطرة‭ ‬عناصر‭ ‬اخوانية‭ ‬على‭ ‬مناصب‭ ‬حساسة‭ ‬داخل‭ ‬الازهر‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بتقديم‭ ‬مشروع‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬واعاده‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئه‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭.‬

وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قررت‭ ‬مشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬احداث‭ ‬ثورة‭ ‬شاملة‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الازهريه‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬قال‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬يوسف‭ ‬عامر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعه‭ ‬لشؤون‭ ‬التعليم‭ ‬ان‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬سوف‭ ‬يشهد‭ ‬ثوره‭ ‬شامله‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الازهريه‭ ‬تشمل‭ ‬تنقيه‭ ‬كل‭ ‬المناهج‭ ‬الحاليه‭ ‬من‭ ‬الافكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬التطوير‭ ‬الشامل‭ ‬للخطاب‭ ‬الديني‭ . ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬التطوير‭ ‬بدا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالى‭ ‬باعداد‭ ‬كتب‭ ‬موحدة‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬ومختلف‭ ‬الكليات‭ ‬يشارك‭ ‬فى‭ ‬اعدادها‭ ‬جميع‭ ‬اعضاء‭ ‬هيئه‭ ‬التدريس‭ ‬واكد‭ ‬عامر‭ ‬ان‭ ‬الباحثين‭ ‬الشباب‭ ‬سوف‭ ‬يشاركوا‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعه‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬الجامعه‭ ‬تسير‭ ‬بخطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬ومعايير‭ ‬محددة‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومه‭ ‬التعليميه‭ ‬طبقا‭ ‬للخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التى‭ ‬تضعها‭ ‬الجامعه‭ ‬وناشد‭ ‬الممرصاوى‭ ‬الطلاب‭ ‬اقتناء‭ ‬مجموعه‭ ‬من‭ ‬الاصدارات‭ ‬الفكريه‭ ‬المهمه‭ ‬التى‭ ‬تعالج‭ ‬قضايا‭ ‬مجتمعيه‭ ‬تلامس‭ ‬واقع‭ ‬الناس‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدربمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬بدا‭ ‬يعيد‭ ‬ترتيب‭ ‬المشيخة‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬مستشاره‭ ‬القانونى‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الازهرية‭ .‬

وفى‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬اسند‭ ‬مهمه‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬مرصد‭ ‬الازهر‭ ‬الى‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬المحرصاوى‭ ‬رئيس‭ ‬جامعه‭ ‬الازهر‭ ‬كما‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬باسناد‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬اكاديمية‭ ‬الازهر‭ ‬لتدريب‭ ‬وتاهيل‭ ‬الدعاة‭ ‬الى‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬فؤاد‭ ‬العميد‭ ‬السابق‭ ‬لكليه‭ ‬الدراسات‭ ‬الاسلاميه‭ ‬اما‭ ‬بالنسبه‭ ‬لمنصب‭ ‬وكيل‭ ‬الازهر‭ ‬فلقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬صالح‭ ‬عباس‭ ‬بتيسير‭ ‬اعمال‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬لحين‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬رسمى‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصه‭ ‬بتعيين‭ ‬وكيل‭ ‬للازهر‭ ‬بشكل‭ ‬رسمى‭.‬

واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬رشح‭ ‬بالفعل‭ ‬د‭ ‬/محمد‭ ‬حسين‭ ‬المحرصاوى‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعه‭ ‬والدكتور‭ ‬عادل‭ ‬الخراشى‭ ‬عميد‭ ‬كليه‭ ‬الشريعة‭ ‬والقانون‭ ‬لتولي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬وارسل‭ ‬اسميهما‭ ‬الى‭ ‬مؤسسه‭ ‬الرئاسه‭ ‬لاختيار‭ ‬اي‭ ‬منهما‭.‬