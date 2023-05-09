بغداد تستضيف أكبر حدث شبابي ورياضي في العراق

مصافي الجنوب بطلاً لدوري الكرة الشاطئية

بغداد- الزمان

توج فريقُ مَصافي الجنوب بلقبِ دوري الكرة الشاطئيّة للموسم 2022/2023 بعد فوزه على منافسه فريق مصافي الوسط بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.

وجرت المباراةُ في ملعبِ الاتحاد داخل مجمع وزارةِ الشباب والرياضة بحُضور النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، ورئيس لجنة الصالات والشاطئيّة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل وعُضو اللجنة هاشم رويض . وبعد نهايةِ المُباراة، سلمَ النائب الثاني يونس محمود كأسَ البُطولة إلى فريقِ مَصافي الجنوب، كما وزعت الأوسمةُ الذهبيّة بين الفريق الفائز الأول، والفضية بين لاعبي مَصافي الوسط.

أفضل لاعب

وحصل فريقُ شهربان على المركز الثالث بعد الفوز على فريق قلعةِ صالح بنتيجة 6 – 1 في مباراةِ تحديد المركزين الثالث والرابع، ونال فريقُ قلعة صالح جائزةَ الفريق المثالي، بينما حصلَ لاعب مصافي الجنوب علي جبار على جائزةِ أفضل لاعب في الدوري، وحارس مصافي الوسط أحمد سامي على جائزةِ أفضل حارس مرمى، ونال لاعبُ فريق شهربان منتظر عباس جائزةَ هداف الدوري، ومدرب مصافي الجنوب أحمد حسين جائزة أفضل مدرب.

ومن جهة اخرى يحتضن فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، منتصف شهر أيار الجاري، المؤتمر الموسع للنهوض بواقع الشباب والرياضة في العراق.

ويأتي ذلك، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل مستشاره الشخصي لشؤون الرياضة والشباب، خالد كبيان.

وفي هذا الصدد، أوضح خالد كبيان، أن المؤتمر سيعقد يومي 14 و15 من شهر أيار الجاري، بحضور رئيس الوزراء، وشخصيات رسمية ورياضية وأكاديمية عامة، مبيناً أن المؤتمر خصص لمناقشة الواقعين الشبابي والرياضي وكيفية النهوض بهما.

وأضاف كبيان، أن المؤتمر سيشهد مناقشة طروحات مهمة، ويتضمن خمسة عشر محوراً تم إعدادها مسبقاً من قبل اللجان التحضيرية التي تواصل استعداداتها بشكل مكثف لعقده. وأشار إلى أن المؤتمر يهدف لمعالجة القضايا الشبابية وقوانين الرياضة بشكل عام، وكذلك الهدف منه النهوض بشباب العراق وتطوير الرياضة العراقية، لا سيما أن المشاركة تشمل بغداد وباقي محافظات البلاد.