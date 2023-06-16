مصارف .. للمعارف – ضياء واجد المهندس

يظن الكثيرون أن تأسيس المصارف ومؤسسات الائتمان أصله يهودي ، وهذا خطأ فادح وجرم بحق تاريخنا، وواحدة من سلسلة سرقات تاريخ البابليين..

الصحيح، تأريخياً ، أن اول تأسيس للمصارف كان في بابل تحديداً بيت (قبيلة) (اكيبي) وهو واحد من بيوتات الكلدان البابليين. .. نشط هذا البيت (القبيلة) في التجارة والزراعة بحدود القرن ال(12 ق.م ) واستمر تعاملهم التجاري ليتطور إلى تأسيس بيوت (مصارف) في زمن (الملك نبوبولاصر) وخلفائه . استمرت تعاملاتهم للاقتراض منذ حكم ملوك الكلدان مروراً بحكم الاخمينيين واستمر إلى ما بعد فترة إسكندر المقدوني ، حيث توارثت هذا البيت (القبيلة) التجارة والاقتراض وتجارة الاراضي قرون عديدة .. وبعض المصادر تقول إن هذه القبيلة ساعدت الثوار الكلدان أثناء ثورتهم ضد الاحتلال الآشوري في وسط وجنوب العراق .

توارث أبناء وأحفاد هذه العائلة المهنة بدءاً من اكيبي زعيم تلك العائلة ومن بعده( بيل آتير) ،،و (نابو زير اوكين)، و (شولايا)، وبعده (نابو اخي أدين ) و(إني مردوخ بلاتو) (ومردوخ ناصر آبلي)، و(نيدينتي بيل) وقد تولى هذا الأخير الصرافة والاقراض والتجارة في زمن دارا الاول الاخميني، وبعده احشويرش الأول.. لهذا يعتبر المؤرخون البابليين اول من انشئ نظام مصرفي وائتماني منذ أكثر من 3500سنة .. الان ، اصحاب المصارف من المقربين للأحزاب والمعارف ،همهم سرقة مال العراق وغسيل أمواله لصالح السياسيين الفاسدين وتهريبها إلى دول إقليمية والى حاضنات وشبكات دولية إجرامية .. فهل يعقل أن تكون موازنة بلد انفجارية بقرابة 196ترليون دينار فيه نسبة المواطنين 40 بالمئة تحت مستوى خط الفقر ؟؟؟؟!!! ، وتمنح

المادة 16 في الموازنة حق اطفاء جميع السلف والقروض منذ عام 2003 حتى عام 2023 والمقدرة ب 150مليار الدولار بذمة شركات تابعة للمسؤولين والقادة والنواب والمحافظين بصفقة سياسية .. والأدهى أن تخصيصات الرئاسات في موازنة 2023 شملت تخصيص مبلغ (96 مليار) دينار لرئاسة الجمهورية ، و مصروفات الرئيس ،مع تخصيص (ترليون و200 مليار) دينار لمجلس الوزراء والحكومة والامانة العامة والمستشارين، و تخصيص (470 مليار) دينار لمجلس النواب ، بالإضافة إلى تخصيص (500 مليار) دينار لرئاسة الوزراء منح طوارىء ، وتخصيص (900 مليار ) دينار لجهات اخرى تابعة لرئاسة الوزراء

اللهم نشكو لك ضعف حالنا… و سرقة خيراتنا من المتسلطين علينا.. ..

{ مجلس الخبراء العراقي