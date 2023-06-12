منتخب العراق بالملاكمة يستعد للدورة العربية

مصارع عراقي يحرز وساماً نحاسياً في بطولة آسيا

بغداد- الزمان

أحرز المصارع العراقي إدريس زياد رمزي، الوسام النحاسي لوزن 71 كغم في بطولة آسيا بالمصارعة للناشئين المتواصلة منافساتها في العاصمة القرغيزستانية بيشكك.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في تصريح صحفي ان رمزي تفوق في الدور الأول على مصارع صيني، ثم فاز على منافسه الياباني، ثم على مصارع كوري، ليحل ثالثاً، فيما فاز بالمركز الأول مصارع قرغيزستاني وحلّ ثانيا مصارع إيراني.

انتداب مدربين

ولفت عبد الكاظم الى ان نتائج المصارعة العراقية تحسنت كثيراً في العامين الأخيرين وخصوصاً بعد دعم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وإنتداب مدربين إيرانيين للاشراف على المنتخبات الوطنية العراقية للفئات العمرية.وعلى صعيد اخر أعلن عضو الاتحاد العراقي للملاكمة، مدير المنتخبات الوطنية عبد الرضا علي عن اقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي للملاكمة في إيران. وقال علي في تصريح صحفي ان الوفد العراقي سيتوجه الى طهران بعد غد الثلاثاء متوجها ايران للدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر أكثر من عشرة أيام.واضاف ان المعسكر التدريبي في إيران يأتي ضمن استعدادات المنتخب قبل الدخول في منافسات الدورة العربية في المقرر في الجزائر تموز المقبل.وبين ان الاتحاد اقام معسكرا تدريبيا داخليا جرت في نهايتها منافسات لتصنيف الافضل بغية تمثيل المنتخب في الدورة العربية.وأشار الى أن المدرب الكوبي الس سباير هو من أشرف على المنافسات وتم اختيار ستة ملاكمين سيمثلون العراق في الدورة العربية المقبلة.واوضح ان الاتحاد سمى اثنين من المدربين العراقيين كمساعدين للمدرب الكوبي في المعسكر وهما طارق محمد ومحمد عبد الزهرة.