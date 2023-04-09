الملاكم يوسف الماجدي يكثّف إستعداداته لأولمبياد باريس

مصارعو العراق يبدأون مشوارهم الآسيوي في كازاخستان

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، مشاركة منتخب العراق ببطولة آسيا للمصارعة الحرة والرومانية المقرر انطلاقها في كازاخستان، وذلك بعد إتمام معسكر تدريبي في إيران.

وقال نائب رئيس الاتحاد، رئيس الوفد مهدي حسن إسماعيل، في تصريح صحفي إنه يحضر الان في المؤتمر الفني حالياً لإجراء سحبة المنتخبات المشاركة، مردفاً تم تحديد نزالين للعراق في انطلاق البطولة الآسيوية. وأضاف إسماعيل، أن مصارعي المنتخب أصبحوا جاهزين للبطولة ولا سيما بعد دخولهم بمعسكر تدريبي على مستوى عالٍ في إيران”، لافتاً إلى أن المنتخب أنهى تدريباته المشتركة مع نظيره الإيراني في المعسكر التدريبي بخانة كشتي مركز تدريبات المنتخب الإيراني بالعاصمة طهران، والذي استمر 15 يوماً توجهوا بعدها مباشرة إلى كازاخستان. وأشار إلى أن المعسكر التدريبي جاء تحضيرا للمشاركة في نزالات بطولة آسيا وهناك مسعى فيها لتحقيق الإنجازات المشرفة التي تليق بسمعة العراق الرياضية في الخارج.يذكر أن العراق حصل على وسام نحاسي في بطولة آسيا السابقة عن طريق المصارع مصطفى عبد الباسط بوزن 87 كغم.وفي سياق متصل يواصل الملاكم يوسف نعيم الماجدي تحضيراته استعداداً للمشاركة في البطولات المؤهلة للدورة الأولمبية المقبلة في باريس 2024 من خلال البرنامج التدريبي الذي يتضمن وحدات مكثفة تحت اشراف مدربه الأميركي روبيرت.

وقال الماجدي في تصريح صحفي ان تحضيراته مستمرة استعداداً للاستحقاقات الدولية، لاسيما أن هناك العديد من التحديات التي تنتظره في طريق الوصول الى الدورة الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في باريس 2024.

واضاف الماجدي ان تدريباته تقام تحت إشراف مدربه الأميركي روبيرت الذي يعمل معه منذ فتــرة ليست بالقصيرة وأسهم كثيراً في تطوير قدراته فنياً وبدنياً،مضيفاً أنه حريص كل الحرص على التمثيل المشرف في جميع البطولات التي يشارك فيها ممثلاً للعبة.وذكر أن برنامجه التحضيري يعتمد على عدة فقرات منها تحديد مواعيد يومية للتدريب اليومي والأسبوعي، فضلا عن الاهتمام بالنظام الغذائي، والتركيز على ساعات كافية من النوم المبكر، وذلك من أجل رفع معدل جاهزيته قبل خوض غمار المسابقات المقبلة.

وأوضح أن آخر اختبار دولي له كان ضمن بطولة العالم للشباب التي اقيمت في إسبانيا، إذ ودع منافساتها من الدور ربع النهائي بخسارته أمام البطل الايرلندي، مبيناً أن هذه المشاركة كانت ايجابية ومحطة تحضيرية مهمة، قدم خلالها مستويات جيدة ونجح في اجتياز منافسيه من اوكرانيا واستونيا والهند، على أمل تحقيق نتائج أفضل في قادم البطولات.