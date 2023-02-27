مصارعة الديوك هواية تنتعش في جنوب العراق

البصرة‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحت‭ ‬ضوء‭ ‬خافت،‭ ‬تجمّع‭ ‬عراقيون‭ ‬حول‭ ‬حلبة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬ديكين‭ ‬يلوحان‭ ‬بأجنحتهما‭ ‬ويتضاربان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬تمارس‭ ‬هواية‭ ‬مصارعة‭ ‬الديوك‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬‮ ‬

يجلس‭ ‬عشرات‭ ‬الهواة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الليالي‭ ‬ليشاهدوا‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬مصارعة‭ ‬الديوك‭ ‬على‭ ‬مدرجات‭ ‬ضيقة‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬شعبي،‭ ‬وهم‭ ‬يدخنون‭ ‬السجائر‭ ‬والنرجيلة‭ ‬ويشربون‭ ‬الشاي‭.‬‮ ‬

يتناحر‭ ‬الديكان‭ ‬صاحبا‭ ‬العرف‭ ‬الأحمر،‭ ‬ويدوران‭ ‬حول‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬سجادة‭ ‬متسخة،‭ ‬في‭ ‬رقصة‭ ‬دموية،‭ ‬يقفزان‭ ‬تارةً،‭ ‬ويضربان‭ ‬رقاب‭ ‬بعضهما‭ ‬بعنف‭ ‬طوراً،‭ ‬ما‭ ‬يخلف‭ ‬بقع‭ ‬دم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬‮ ‬

تنتهي‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تدوم‭ ‬ساعة‭ ‬أو‭ ‬ساعتين،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ينال‭ ‬التعب‭ ‬من‭ ‬الطيرين،‭ ‬أو‭ ‬يتدخل‭ ‬أحد‭ ‬أصحابهما‭ ‬ليعلن‭ ‬أن‭ ‬ديكه‭ ‬أرهقه‭ ‬وهزم،‭ ‬كما‭ ‬يشرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬رياض‭ ‬علي‭ ‬السبعيني‭ ‬الذي‭ ‬يمارس‭ ‬هذه‭ ‬الهواية‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬تقريبا‭.‬‮ ‬

على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ليلة،‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تلك‭ ‬المصارعات‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬الخليج‭.‬‮ ‬

في‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المجتمع‭ ‬فيه‭ ‬محافظاً‭ ‬ومتديناً‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬توضع‭ ‬مراهنات‭ ‬على‭ ‬اللعبة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المقامرة‭ ‬محرمةً‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬الاسلامي‭.‬‮ ‬

وعموماً،‭ ‬يضع‭ ‬فقط‭ ‬أصحاب‭ ‬الديوك‭ ‬رهانات‭ ‬على‭ ‬حيواناتهم،‭ ‬وأحياناً‭ ‬قليلة‭ ‬ينضمّ‭ ‬الجمهور‭ ‬للرهان‭ ‬أيضاً،‭ ‬والمكسب‭ ‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬ألفاً‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬بين‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬دولاراً‭).‬‮ ‬

ترفيه

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬ممنوعة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬‮ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬رائجة‭ ‬في‭ ‬بعضها،‭ ‬فهي‭ ‬مشهورة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬والفيليبين،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا‭ ‬ومقاطعات‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬البحار‭ ‬الفرنسية‭.‬‮ ‬‭ ‬يقول‭ ‬رياض‭ ‬علي‭ “‬هذه‭ ‬لعبة‭ ‬قديمة‭ ‬شعبية‭ ‬من‭ ‬قديم‭ ‬الزمان‭. ‬أنا‭ ‬مواليد‭ ‬العام‭ ‬1949،‭ ‬ولدت‭ ‬وهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬موجودة،‭ ‬تعود‭ ‬لعشرينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وربما‭ ‬قبل‭”.‬‮ ‬

وانخرط‭ ‬رياض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوسط‭ ‬منذ‭ ‬كان‭ ‬طفلاً،‭ ‬بعدما‭ ‬ورث‭ ‬هذه‭ “‬الهواية‭” ‬عن‭ ‬أبيه‭. ‬ويقول‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬البصرة‭ ‬عبر‭ ‬القوارب‭ ‬التي‭ ‬رست‭ ‬في‭ ‬مينائها‭.‬‮ ‬

يشاهد‭ ‬ناجي‭ ‬حمزة‭ ‬السبعيني‭ ‬أيضاً،‭ ‬هذه‭ ‬المصارعات‭ ‬منذ‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ “‬ممنوعة‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬كانت‭ ‬تمارس‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬البعيدة‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬المقاهي‭”.‬

يشارك‭ ‬محمد‭ ‬بدوره‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1992‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المصارعات‭. ‬وابتاع‭ ‬ديوكه‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬1100‭ ‬إلى‭ ‬900‭ ‬دولار‭ ‬للرأس‭ ‬الواحد‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الخمسيني‭ “‬إنها‭ ‬هواية،‭ ‬للترفيه‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬نأتي‭ ‬هنا‭ ‬بعد‭ ‬العصر‭ ‬نمضي‭ ‬ساعتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثاً‭ ‬ونرى‭ ‬الأصدقاء‭”.‬