جدل بشأن إعفاء مدير عام هيئة الضرائب من منصبه

مصادر: لا صحة لرواية عدم تسليم مبالغ الجباية

بغداد – الزمان

يسود الجدل ملابسات اعفاء مدير عام هيئة الضرائب اسامة حسام من منصبه بقرار من وزارة المالية، فيما تشير مصادر في البصرة الى عدم صحة رواية عدم تسليم الهيئة مبالغ الجباية الكبيرة للدولة. واشارت المصادر الى (ارتباط الملف بوجود صفقة لابعاد مدير عام الهيئة ،وهو من اصحاب الاختصاص وتصدى لملفات فساد كبيرة على مدى ستة اشهر وكان لذلك اثر في قرار اعفائه من منصبه). وقالت ان (قرار الاعفاء كان لصالح مدير اخر في البصرة)، فيما تحدثت مصادر ثالثة عن (مبلغ قيمته 3 ملايين دولار).وكان مجلس القضاء الاعلى ،قد وجه باستدعاء اعضاء اللجنة التي شكلتها المالية للتحقيق بمزاعم الفساد في هيئة الضرائب بشأن ملف الامانات الضريبية ، واشار كتاب مؤرخ في الرابع عشر من ايلول الجاري صادر عن محكمة استئناف الكرخ موجه للوزارة الى (استدعاء اعضاء اللجنة وعددهم سبعة اشخاص بينهم امراتان باعتبارهم متهمين بحرف مسار التحقيق والضلوع في تضليل الجهات الرقابية بشأن ملف صرف الامانات الكمركية). على صعيد متصل ،أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، صدور أمر استقدام بحق مدير عام في البنك المركزي سابقاً، بتهمة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة أن (محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في البنك المركزي العراقي سابقاً، على خلفية شراء عشر مكائن تعرف بالمكائن الشاملة تستخدم لعد وفرز العملة)، مشيرة إلى أن (قيمة شراء المكائن بلغت 15 مليون دولار). وأضافت إن (محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام المدير العام، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات). الى ذلك ، اوضحت اللجنة المالية النيابية، ان تخصيصات الأمن الغذائي ستبقى في الوزارات، ويمكن ان تصرف حتى بعد انتهاء السنة المالية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس ان (سيطرة الوزارات على التخصيصات المالية الخاصة بها ضمن قانون دعم الغذاء الطارئ يعتمد على اجراءاتها وسرعتها في سحب المبالغ المخصصة لها). واضاف ان (هذه المبالغ لم تدور بمعنى انها ستبقى في الوزارة ويمكن ان تصرف حتى بعد انتهاء السنة المالية، اما اذا كانت الوزارة لم تتخذ هكذا اجراءات فالمبلغ للمخصص سيدور ويرجع الى خزينة الدولة)،