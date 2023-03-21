مصادر الفكر المبدع – حقي الراوي

الابداع هو ان تبدأ حال استيعابك الفكري لاي من المؤشرات المستجدة بتفاصيلها كافه بحثاً وتحليلاً وتجريباً وتقويماً وتشخيصاً ومقارنة وجدوى ولا يأخذك الغرور انك بدأت بشيء دون اي مؤشر دال على ذلك الاستيعاب .

فكثيراً ممن نراهم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون المعرفه ويقترحون افكاراً يعتقدون انها تمثل حقائق لاستحقاقات مبتكره بل هي الحكم الفصل لاي من المعالجات حال الاسراع بتطبيقها ولكننا ينبغي ان نتريث قليلاً بل ونحذر مما يدعون زوراً وبهتاناً لان في ذلك خطر كبيره قد يفوق الجهل ذاته لاسيما عند غياب ما تقدم من حقائق فصل لمصادر الفكره المبدعه .