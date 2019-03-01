مصادر‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭): ‬قرار‭ ‬البشير‭ ‬يعني‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬لحزبه‭ ‬عدم‭ ‬ترشيحه‭ ‬للرئاسة

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

سلم‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬إلى‭ ‬نائبه‭ ‬فيه‭ ‬الذي‭ ‬عينه‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬حزبه‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬لحكمه‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬سودانية‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬لن‭ ‬يترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬مجددا‭ ‬وان‭ ‬الرئيس‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬هو‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الجديد‭ ‬لامحالة‭ . ‬ويواجه‭ ‬حكم‭ ‬البشير‭ ‬تظاهرات‭ ‬تخللتها‭ ‬صدامات‭ ‬دامية‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لمنع‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الحاكم‭ ‬«قرر‭ ‬الرئيس‭ ‬البشير‭ ‬نقل‭ ‬سلطاته‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬إلى‭ ‬نائبه‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬أحمد‭ ‬هارون»‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هارون‭ ‬سيقوم‭ ‬«بمهام‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬حتى‭ ‬يعقد‭ ‬الحزب‭ ‬مؤتمره‭ ‬العام‭ ‬وينتخب‭ ‬قيادة‭ ‬جديدة»‭. ‬وعين‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬هارون‭ ‬المطلوب‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬للاشتباه‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬خلال‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬كنائب‭ ‬لرئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬وشملت‭ ‬مناصب‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬هرم‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التظاهرات‭ ‬المستمرة‭.‬

والبشير‭ ‬نفسه‭ ‬مطلوب‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬للاشتباه‭ ‬بارتكابه‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬وهي‭ ‬تهم‭ ‬ينفيها‭.‬

ويحظى‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بينما‭ ‬يشير‭ ‬ميثاقه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬يصبح‭ ‬مرشحه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬موريثيفي‭ ‬موتيكا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬للأبحاث‭ ‬ومقره‭ ‬بروكسل‭ ‬«هذا‭ ‬دليل‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الانقسام‭ ‬في‭ ‬المراتب‭ ‬العليا‭ ‬للحزب‭ ‬الحاكم»‭.‬

وأضاف‭ ‬«هناك‭ ‬أصوات‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬تقر‭ ‬بوجود‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬ولن‭ ‬يكفي‭ ‬إخماد‭ ‬الانتفاضة‭ ‬بالقمع»‭.‬

وتشكل‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬البشير‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬اثر‭ ‬انقلاب‭ ‬دعمه‭ ‬الإسلاميون‭ ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬وتولى‭ ‬رئاسته‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

ويتهم‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬باستمرار‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الحكومة‭ ‬بسوء‭ ‬إدارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬داعين‭ ‬البشير‭ ‬إلى‭ ‬التنحي‭.‬

وحل‭ ‬البشير‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاتحادي‭ ‬والولايات‭ ‬وعين‭ ‬16‭ ‬عسكريا‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬لإدارة‭ ‬ولايات‭ ‬البلاد‭ ‬الـ18‭.‬

وأمر‭ ‬البشير‭ ‬كذلك‭ ‬بإنشاء‭ ‬محاكم‭ ‬طوارئ‭ ‬خاصة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ارتكابها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭.‬

والخميس،‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬الطوارئ‭ ‬بسجن‭ ‬ثمانية‭ ‬متظاهرين‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المحاكم‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أن‭ ‬31‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتظاهرات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بينما‭ ‬أشارت‭ ‬منظمة‭ ‬«هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش»‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬51‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

واندلعت‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف،‭ ‬لكنها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬البشير‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬