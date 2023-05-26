مصاب بشلل نصفي يستعيد تحكّمه بالمشي بواسطة التفكير

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تمكّن‭ ‬شخص‭ ‬مصاب‭ ‬بشلل‭ ‬نصفي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬تحكّمه‭ ‬الطبيعي‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬المشي‭ ‬بواسطة‭ ‬التفكير،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬يتحقق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بفضل‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬تقنيتين‭ ‬أتاحتا‭ ‬استعادة‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬الدماغ‭ ‬والنخاع‭ ‬الشوكي‭.‬

وبعبارة‭ “‬لقد‭ ‬استعدت‭ ‬بعض‭ ‬الحرية‭”‬،‭ ‬لخّص‭ ‬المريض‭ ‬غِرت‭ ‬يان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬ذكر‭ ‬اسم‭ ‬عائلته‭ ‬شعوره،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬استطاعة‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الهولندي‭ ‬البالغ‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬يعاني‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفقرات‭ ‬العنقية‭ ‬جرّاء‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬ويتنقل‭ ‬في‭ ‬مساحات‭ ‬متنوعة‭ ‬الطبيعة‭ ‬وحتى‭ ‬أن‭ ‬يصعد‭ ‬درجاً‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬الجرّاحة‭ ‬السويسرية‭ ‬الأستاذة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬فو‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬جوسلين‭ ‬بلوك‭ ‬خلال‭ ‬شرحها‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭” ‬أن‭ ‬الرجل‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يستطيع‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وضع‭ ‬قدم‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬الأخرى‭”.‬

وقبله،‭ ‬أصبح‭ ‬المشي‭ ‬ممكناً‭ ‬مجدداً‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬تحريك‭ ‬أرجلهم‭. ‬لكنّ‭ ‬الدراسة‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬استعاد‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬بحركة‭ ‬ساقيه‭ ‬وإيقاع‭ ‬خطواته‭ ‬بواسطة‭ ‬التفكير‭.‬

وأمكنَ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬تقنيتين‭ ‬زرعتا‭ ‬في‭ ‬دماغه‭ ‬وحبله‭ ‬الشوكي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬شرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الباحث‭ ‬غِيّوم‭ ‬شارفيه‭ ‬من‭ ‬مفوضية‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والطاقات‭ ‬البديلة،‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭. ‬وتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬أبحاث‭ ‬أجرتها‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وسويسرا‭ ‬طوال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

ويشكّل‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬المحميّ‭ ‬بالعمود‭ ‬الفقري‭ ‬امتداداً‭ ‬للدماغ‭ ‬ويتحكم‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬‮ ‬من‭ ‬الحركات،‭ ‬ويؤدي‭ ‬تلف‭ ‬الاتصال‭ ‬بالدماغ‭ ‬تالياً‭ ‬إلى‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الحركات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للإصلاح‭.‬‮ ‬

جسر‭ ‬رقمي‭ ‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة،‭ ‬زُرعت‭ ‬لدى‭ ‬المريض‭ ‬المصاب‭ ‬بالشلل‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬الدماغ‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حركات‭ ‬الساقين‭ ‬أقطاب‭ ‬كهربائية‭ ‬أبتكرتها‭ ‬مفوضية‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والطاقات‭ ‬البديلة‭.‬

وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الأقطاب‭ ‬فك‭ ‬شفرة‭ ‬الإشارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬يولدها‭ ‬الدماغ‭ ‬عندما‭ ‬يفكر‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬المشي‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وُضِع‭ ‬محفّز‭ ‬عصبي‭ ‬متصل‭ ‬بمجال‭ ‬من‭ ‬الأقطاب‭ ‬الكهربائية‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬بحركة‭ ‬الساقين‭.‬

وبفضل‭ ‬خوارزميات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يمكن‭ ‬فك‭ ‬تشفير‭ ‬نوايا‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬تسجيلات‭ ‬الدماغ‭.‬

ثم‭ ‬تُحوّل‭ ‬هذه‭ ‬النوايا‭ ‬إلى‭ ‬متواليات‭ ‬كهربائية‭ ‬لتحفيز‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي،‭ ‬تؤدي‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬عضلات‭ ‬الساق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحركة‭ ‬المنشودة‭.‬

وتُنقل‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬محمول‭ ‬يوضع‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬المشي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهر‭ ‬صغيرة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمريض‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مساعدة‭ ‬خارجية‭. ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬سمح‭ ‬تركيب‭ ‬غرسة‭ ‬واحدة‭ ‬تحفز‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬إلكترونياً‭ ‬للمرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بشلل‭ ‬نصفي‭ ‬بالمشي‭ ‬مجدداً‭. ‬لكنّ‭ ‬التحكّم‭ ‬بهذا‭ ‬المشي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬طبيعياً‭.‬

أما‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬فالجديد‭ ‬أن‭ ‬الجسر‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بين‭ ‬الدماغ‭ ‬والحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬لم‭ ‬يتح‭ ‬لغِرت‭ ‬يان‭ ‬التحرك‭ ‬فحسب،‭ ‬لكنّه‭ ‬مكّنه‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬التحكم‭ ‬الطوعي‭ ‬بتحركاته‭ ‬وبمداها‭.‬

‭”‬رحلة‭ ‬طويلة‭”‬

وأبرزَ‭ ‬عالم‭ ‬الأعصاب‭ ‬الفرنسي‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البوليتكنيك‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬غريغوار‭ ‬كورتين‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬يختلف‭ ‬جذرياً‭ ‬عما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭”. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ “‬المرضى‭ ‬السابقين‭ ‬كانوا‭ ‬يسيرون‭ ‬بجهد‭ ‬كبير،‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فلا‭ ‬يحتاج‭ (‬المريض‭) ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المشي‭ ‬لكي‭ ‬يقوم‭ ‬بخطوة‭”.‬‮ ‬

ووصف‭ ‬الهولندي‭ ‬‮ ‬ما‭ ‬مرّ‭ ‬به‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭ ‬مجدداً‭ ‬والمشي‭ ‬لدقائق‭ ‬عدة‭ ‬متتالية‭ ‬بأنه‭ “‬رحلة‭ ‬طويلة‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬خضع‭ ‬لعمليتين‭ ‬جراحيتين‭ ‬لوضع‭ ‬الغرستين‭. ‬‮ ‬

وسُجّل‭ ‬‮ ‬تقدُّم‭ ‬مهمّ‭ ‬آخر،‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬التدريب،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬استعاد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬قدراته‭ ‬الحسية‭ ‬والحركية،‭ ‬رغم‭ ‬كون‭ ‬النظام‭ ‬معطّلاً‭.‬‮ ‬

واعتبر‭ ‬غِيّوم‭ ‬شارفيه‭ ‬من‭ ‬مفوضية‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والطاقات‭ ‬البديلة‭ ‬أن‭ “‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬إنشاء‭ ‬رابط‭ ‬بين‭ ‬الدماغ‭ ‬والحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدوائر‭ ‬العصبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإصابة‭”.‬‮ ‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬شارفيه‭ ‬هل‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬جميع‭ ‬المحتاجين‭ ‬إليها‭ ‬قريباً،‭ ‬أجاب‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬أبحاثاً‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭” ‬قبل‭ ‬تعميمها‭.‬

لكنّ‭ ‬الفرق‭ ‬بدأت‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لإطلاق‭ ‬تجربة‭ ‬لاستعادة‭ ‬وظيفة‭ ‬الذراعين‭ ‬واليدين‭ ‬بالتقنية‭ ‬عينها‭. ‬ويأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬سريرية‭ ‬أخرى،‭ ‬ومنها‭ ‬الشلل‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬السكتة‭ ‬الدماغية‭.‬