مشهد مدينة الشعراء والحدائق

خراسان التاريخية تتحول إلى طوس

مشهد – حمدي العطار

شهدت طهران يوم مغادرتنا أجواء مناخية غاية في الصعوبة بسبب تساقط الثلوج بكثافة والغيت رحلات الطيران إلداخلية كما تم الغاء رحلتنا إلى مشهد وكادت فكرة الذهاب إلى مشهد أن تختفي لو لا وجود شركة طيران إيرانية أعلنت في اللحظات الأخيرة عن رحلة تنطلق الساعة السادسة صباحا .فحجزنا ونحن نشك بقدرة الطيران في مثل هذا الجو المليء بالضباب والريح القوية وفعلا تأخرت الطائرة ساعتين لتقلع إلى مدينة مشهد وسط مخاوف من الرياح القوية وانعدام الرؤية من كثافة الضباب!

مشهد الروحانية

مشهد التي كان اسمها طوس البعض يعتقد لجمال الالوان فيها إذ تشبه الطاووس سميت طوس . لكن المعلومات التاريخية ترجع اسم طوس القديمة والتي كانت قرية صغيرة ال شخص اسمه (طوس بن نوذر) تعرضت طوس إلى التدمير من القائد المغولي تميورلنك وهاجر أهلها ولحأوا إلى مرقد الامام الرضا وتم بناء الحصون عليها وتوسعت وكانت تلك المنطقة يطلق عليه (مشهد) لأن استشهاد الامام الرضا .ومشهده فيها. وفيها ضريح الامام الرضا (ع) و دفن المأمون والده الرشيد !

تحتضن مشهد مرقد الامام الرضا (ع) ومن هذا المكان المقدس ازدادت أهميتها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ملايين الزوار يقصدون مشهد لزيارة الامام الرضا ولا تخلو المدينة من الاماكن السياحية الطبيعية والتاريخية حتى يطلق عليها “مدينة الحدائق والشعراء.اذ تحتضن اشهر شاعرين هما الشاعر الفردوسي – والذي سوف نزور مقبرته والمتحف والمكتبة وسجن الهارونية والسور القديم وباقي المعالم الأثرية لهذا الشاعر المهم في ايران- كما سيتم زيارة الشاعر عمر الخيام في مدينة نيشابور التي تبعد 90 كم عن مشهد. فترة اقامتنا في مشهد قصيرة وهذا لا يمنع أن نتمتع بالمعالم السياحية داخل المدينة مثل حدائق ( حديقة كوهسنكي ،حدبقة ملت، حديقة النباتات الوطنية، حديقة بروفيسوريازي العالمية،وحديقة وكيل اباد) والتسوق من أسواق مشهد المتنوعة والغريبة.منا يوجد من العلماء الشيخ (الطوسي) وكذلك هناك الشاعر (نظام الملك) والغزالي . ولنا أن رحلتنا ذات طابع ثقافي لنركز على الشعراء.

على الرغم من شهرة مدينة مشهد بتساقط الثـــــــلوج لكننا وجدنا هنا المطر والبرد بدلا من الثلوج وام نر جمال الشــــــمس في مشهد.

سجلنا ملاحظة أن أكثر السياح في إيران هم من العراقيين حتى أن الطيران إلى بغداد محجوز لمدة سبعة ايام ولا اعرف لماذا الخطوط الجوية العراقية لا تسير رحلات يومي الخميس والجمعة وبذلك ترتفع تذكرة الطيران على الخطوط الجوية الإيرانية كثيرا.