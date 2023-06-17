مشكلة الماء في العراق – جعفر العبيدي

كنت قد طرحت عدة حلول لمشكلة نقص المياه في العراق واليوم اطرق لإحدى هذه الحلول الماء النقي والصالح للاستخدام البشري يتحول إلى مياه ثقيلة بعد الاستخدام بشتى الطرق لو ربطت المياه الثقيلة بكل محافظة بمركز واحد لتجميع هذه المياه ثم إقامة شركة ك الشركات الكورية او اليابانيا بإعادة تدوير هذه المياة واعادة استخدامها في مجال الصناعة والزراعة واستخراج الاسمدة وصناعات كيماوية واستخراج بعض الغازات من تلك المياه لاستخدامات الصناعية وغير ذلك سيؤدي هذا المشروع لنتائج كبيرة وتطور في مجالات عدة وتقليل او التخلص من التلوث البيئي وتصبح حتى زيادة في المياه الشرب بعد الاستخدام الامثل لتلك المياه اتمنى ان توضع دراسة مستفيضة لانجاح هكذا مشروع .

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