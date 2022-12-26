مشكلة إسمها تشابه الأسماء – علي البدر

لا أدري إلى متى يبقى المواطن أسيرا لأجراءات روتينية معقدة عند مراجعته لبعض الدوائر الحكومية مثل:

الجوازات و دائرة التسجيل العقاري والضريبة والخارجية التي تطلب أحيانا موقف صاحب العلاقة من الضريب وعند تجديد جوازي في إحدى دوائر الجوازات في بغداد ظهر ان لي جوازا أخر بنفس إسمي، فقلت هذا مستحيل. لكن الضابط اصر على ضرورة مراجعتي إلى المديرية العامة لتأييد ما أقول وأثبت صحة موقفي. فقلت: إن تطابقَ اسمه الثلاثي مع إسمي، فما هو اسم أمه وتأريخ ميلاده ومكان مولده؟ هل من المعقول أن يتطابق الاسمان لهذه الدرجة؟ وهل من المعقول أن يشبهني تماما؟ فقال عليك اثبات ما تقول في المديرية العامة للجوازات لان برنامج المعلومات يتوقف والحاسبة تُقفل اوتوماتيكيا. وعندما ذهبت إلى المديرية وبعد إجراءات روتينية ظهر ان اسم الام والمواليد ومكان الولادة مختلف. والتساؤل المنطقي: ألم ترتبط حاسبة الدائرة الفرعية بالحاسبة المركزية لتكشف نفس المعلومات؟ هل من المعقول أن تكون المعلومات ناقصة في الفرع وكاملة في المديرية؟ ونفس الشيء في دوائر الضريبة حيث تحل المشكلة بالرشوة أحيانا ومع شديد الأسف.

أرجو من المسؤولين تلافي هذا الإشكال وبأسرع وقت خاصة أن هذه المشكلة متأصلة ولا نعرف ما هو سبب هذا التعقيد..