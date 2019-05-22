مشــاعر حسن حسني في كتاب

بغداد – فــلاح المرســومي

نصوص (مشاعر حسن حسني ) التي أفصح عنها في كتاب صدر له عن مؤسسة الأنس في ايار 2019 بعد غياب عن حبيبته بغداد قارب من العشرين عاما قربتني من الفنان حسن حسني بشكل كبير جداً عما كانت عليه نفسي في انشراحها له مع كل عمل فني يكون موجوداً فيه ، وهذه النصوص حفزتني لأن أقول فيه وأسجل له انه في التواضع عنوان واحساس راقٍ لمسته في روعة وجمال نصوصه هذه الممتلئة مشاعرصادقة كما راق لي من قبل ولا يزال إبداعه الفني كممثل أتفاعل معه في الشخصية وفي كل الادوار ، وها أنا ذا أجده يأخذني معه في مشاعره الفياضة التي أضحت نصوصا قد خطت كلماتها نبضات القلب وفيض الروح ونقاء الدم ، نصوصا في حب الام وحب الوطن الساكن فيه حين يكون خارج أرضه ، وحبٌ سما عنده لأخيه الانسان فصار وفاء لصديق عزيزٍ عن دنياه قد رحل ، يا لجمالٍ اخاذٍ انت فيه أينما حطت مشاعرك تبقى حسن حسني إنسان تفيض حباً وعطاءً جميـــل .