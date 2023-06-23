مشروع ماريا تحت رعاية البزاز

بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت

وجه‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬بتوفير‭ ‬مستلزمات‭ ‬مطعم‭ (‬ماريا‭ ‬فود‭) ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للتخريب،‭ ‬وخاطب‭ ‬الشابة‭ ‬ماريا‭ ‬صاحبة‭ ‬المطعم‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ (‬حلمك‭ ‬باق‭ ‬وسيكبر‭)‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دعمه‭ (‬لكل‭ ‬مشروع‭ ‬معني‭ ‬بتشغيل‭ ‬وتطوير‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬العراقي‭) ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬ماريا‭ ‬قد‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬تناقلته‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الاربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬تبكي‭ ‬وترثي‭ ‬حلمها‭ ‬بتشغيل‭ ‬الطالبات‭ ‬بعد‭ ‬تكسيرمطعمها‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬البنوك‭ ‬ببغداد‭ ‬وتحويله‭ ‬الى‭ ‬كومة‭ ‬اخشاب،‭ ‬بذريعة‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬جباية‭ ‬اضافية‭. ‬ووجهت‭ ‬ماريا‭ ‬شكرها‭ ‬الى‭ ‬البزاز‭ ‬بعد‭ ‬تسلمها‭ ‬المنحة‭ ‬المالية‭ ‬ووصفته‭ (‬بالاب‭ ‬الروحي‭)‬،‭ ‬مؤكدة‭ (‬فرحت‭ ‬كثيرا‭ ‬بقوله‭ ‬ان‭ ‬حلمي‭ ‬سيكبر‭ ‬ويتمدد‭).‬وكانت‭ ‬ماريا‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬لـ‭(‬الشرقية‭ ‬نيوز‭) ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬ان‭ (‬مشروعي‭ ‬سيمتد‭ ‬الى‭ ‬باقي‭ ‬المحافظات‭). ‬وقالت‭ ‬ماريا‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬ان‭ (‬الكشك‭ ‬مجاز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أمانة‭ ‬بغداد‭. ‬وأبو‭ ‬التجاوزات‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬عندي‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬گتله‭ ‬ما‭ ‬أگدر‭ ‬فگلي‭ ‬أصبريلنا‭!)‬،‭ ‬وأضافت‭ (‬آني‭ ‬لو‭ ‬عندي‭ ‬مليون‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬چان‭ ‬فتحت‭ ‬مطعم،‭ ‬وسنوياً‭ ‬آني‭ ‬أدفع‭ ‬للدولة‭. ‬طلعت‭ ‬أشتغل‭ ‬حتى‭ ‬أثبت‭ ‬أنّ‭ ‬المرأة‭ ‬العراقية‭ ‬تگدر‭ ‬تنجح‭). ‬وتابعت‭ (‬ليش‭ ‬جاي‭ ‬تحطمون‭ ‬أحلامنا؟‭ ‬ليش‭ ‬جاي‭ ‬تكسرونا؟‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬أشتغل‭ ‬باليوم‭ ‬وما‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬وهيچ‭ ‬إنهدم‭ ‬حلمي‭)‬‭. ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬ماريا‭ ‬شكرها‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬والاسناد‭ ‬ووعدتها‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬تخريب‭ ‬مطعمها‭.‬