مشروع المتزوجين للخريجين – محمد رشيد

لكل محافظة حدود شاسعة تربطها مع المحافظات الأخر تصل احيانا إلى مئات الكيلو مترات وهي مساحات غير مأهولة وغير مستثمرة مقترحنا للسيد رئيس مجلس الوزراء هو تخصيص قطعة مساحتها 1000 متر مربع لكل خريج وخريجة متزوجين لم يحصلا على فرصة التعيين .القطعة يجتزء منها 200 متر مربع لبناء بيتا لهما للعيش به من خلال قرض يقدم لهما من المصرف العقاري والمتبقي هو 800 متر مربع

تكون حديقة منزلية كبيرة (تستثمر) للزراعة وتربية الحيوانات الأليفة وإنتاج العسل ….

بهذه الفكرة حققنا ….

-1عمل للزوج والزوجة (القضاء على البطالة)

-2 ايجاد بيت ( وطن لهما ) يخلصهما من شبح الايجار المتكرر كل شهر

-3المساهمة في حل أزمة السكن.

-4 شمول عادل لغير الموظفين العراقيين بحصة من النفط اعني (قرض البناء) الذي يعد استحقاقا لهم أسوة بمن شملهم التعيين .

-5 المساهمة في زراعة جزء من المحاصيل الزراعية للغذاء منها ( الطماطة/ الخيار / البصل / الباذنجان / البتيتة) وغيرها التي تستورد بشكل يومي وتوفير ( العملة الصعبة ) للبلد .

-6 المساهمة في إنتاج البيض والحليب ومشتقاته والثروة الحيوانية التي تستورد بشكل يومي ايضا (بالعملة الصعبة) .

-7المساهمة في زراعة جزء من المساحات (المتصحرة) وهي خطوة مفيدة ومثمرة تعد ضمن خطة البنك المركزي العراقي لمواجهة التغيير المناخي والتحديات البيئية ومكافحة التصحر.

-8 تخصيص حوض للسمك لرفد الثروة السمكية في العراق .

-9 تأسيس منحل لإنتاج العسل .وهي خطوة ناجحة تم استثمارها مؤخرا في البيوت الريفية من قبل بعض الخريجين الشباب الذين لم يحصلوا على فرصة عمل.

-10 زراعة دائرة واسعة من الاشجار العالية ضمن حدود كل محافظة تسهم في ضد الغبار والرياح كذلك تلطيف الجو ايام الصيف.