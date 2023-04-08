مشروع إحياء مركز بغداد عمل تخطيطي ام مجرد مقاولة ؟ – تغلب عبد الهادي الوائلي

بعد سنوات من العمل والدراسات والتنظير والتخطيط من اجل الدفع بالحكومات المتعاقبة لاحياء مركز مدينة بغداد واعادة الاعتبار لمدينتها التاريخية حيث تم طرح هذه الرؤى والخطط بالتفصيل في كتاب من 580 صفحة اصبح مرجعا اكاديميا للعديد من الباحثين ، حيث اقيم خلال هذه الفترة العديد من ورش العمل والحملات وتم اصدار النشرات في مختلف الوسائل وكذلك من خلال الندوات والتي كان اخرها ندوة وزارة التخطيط العام الماضي التي شارك فيها العديد من المتخصصين في الجامعات العراقية والتوصيات التي صدرت عنها ، علاوة على العديد من الرسائل واوراق العمل والمناشدات التي ارسلت الى مختلف الجهات ذات العلاقة وبالتحديد الى رئاسة الوزراء وامانة بغداد.

كل ذلك تم من اجل ضمان المشاركة المهنية للمتخصصين من جهة ومن اجل المشاركة المجتمعية من جهة ثانية ، ولان المدينة التاريخية هي مسؤولية كبيرة يجب العمل على احيائها من خلال رؤية شاملة وخطط معمقة يشارك فيها المتخصصين والمهتمين من كل المشارب من اجل ضمان مستقبل مستدام لهذه المنطقة الحيوية والحساسة من المدينة …

وهذا ما حاولنا فعله خلال سنوات من العمل الجاد.

وحيث ان تلك الجهود لم تجد تجاوبا حكوميا او ردا ودعما الا من وزارة التخطيط ومجلس محافظة بغداد ووزارة الثقافة وتكريما من امانة بغداد – وهي الجهات المعنية بالاساس- من دون تنفيذ ، الا انها تلقت دعما كبيرا ايضا من مئات المعماريين والمهندسين والمخططين والجهات المهنية ذات العلاقة وفي مقدمتهم البروفيسور ستيفانو بيانكا خبير اليونسكو مدير مشروع المدن التاريخية في منظمة اغا خان والمرحوم رفعة الجادرجي اضافة الى الكثير من الاكاديميين وفي مقدمتهم قسم العمارة والتخطيط في الجامعة التكنولوجية وغيرها من المنظمات غير الحكومية.

بعد كل ذلك ، يُغض الطرف عن كل تلك الرؤى والجهود المبذولة وتنحى جانبا وتاتي اليوم “الجهات المعنية” بمشروع سمي “احياء مدينة بغداد القديمة” صمم على على عجل لتنفيذه بصورة مستعجلة من دون تمحيص ولا اعلان ولا ندوة ولا حتى طرح لا على المتخصصين من خلال ندوة ولا على العموم من خلال الاعلام.

وهنا اتساءل -مع احترامي وتقديري لمن قام بهذا العمل- لماذا يتم بهذه العجلة طرح مخططات جديدة ويتم تنفيذها بسرعة من دون علم المتخصصين ، وعلى اساس التصميم والتنفيذ من قبل طرف محدد ومن دون منافسة فنية او سعرية ؟

يا سادتي ؛

هذه مدينة اولا ؛ وينبغي التعامل معها من خلال التخطيط الشامل بعيد المدى ، وثانيا ؛ هي مدينة تاريخية يتوجب ايلائها اقصى درجات العناية والمعايير العالمية ؛ وثالثا ؛ مهما كان المصدر فان هذه اموال الدولة والمواطن وينبغي ان تصرف بحكمة ودراية …فتخطيط المدينة التاريخية ولمدينة بثقل بغداد هي مسؤولية كبرى وليست “مجرد مقاولة” ينبغي الفوز بها …

اتمنى ان تصل رسالتي هذه الى المعنيين وان يبادروا بالاجابة هذه المرة مشكورين بعد ان اهملوا اجابة رسالتي السابقة ، لعلمي بان اهمال الرسائل والمناشدات ليست من شيمهم …

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