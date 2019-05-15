مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بريطاني‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬حزيران

لندن‭ – ‬الزمان

تطرح‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬إقراره‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬بالمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وجاء‭ ‬تصريح‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬أجرتها‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬لمحاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬تسوية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬كسر‭ ‬الجمود‭ ‬المسيطر‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭.‬

وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬إنّ‭ ‬ماي‭ ‬التقت‭ ‬كوربن‭ ‬«لتأكيد‭ ‬تصميمنا‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي»‭. ‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلّق‭ ‬باتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬«سنطرح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬حزيران/يونيو»‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬ماي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬«غالبية‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬تضمن‭ ‬تمرير‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬وخروجاً‭ ‬سريعاً‭ ‬لبريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي»‭. ‬ومنذ‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬يجري‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬للاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬لكن‭ ‬التقدّم‭ ‬بطيء‭ ‬جداً،‭ ‬وقد‭ ‬برزت‭ ‬دعوات‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬ماي‭ ‬المحافظ‭ ‬للتخلّي‭ ‬عن‭ ‬العملية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬إنّ‭ ‬الوزراء‭ ‬ناقشوا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬للحكومة‭ ‬«التنازلات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار»‭ ‬وتوافقوا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬النقاش‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّهم‭ ‬شدّدوا‭ ‬على‭ ‬«حتمية»‭ ‬إقرار‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬لبريكست‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬النيابية‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬نهاية‭ ‬تموز/يوليو‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إنّ‭ ‬«ما‭ ‬تسعى‭ ‬اليه‭ ‬(ماي)‭ ‬هو‭ ‬تمرير‭ ‬الاتفاق‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن»‭.‬

وكانت‭ ‬ماي‭ ‬أبرمت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2018‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬ينظّم‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬لكن‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬رفضه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

وأبدت‭ ‬ماي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬انفتاحاً‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لمحاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬سبيل‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المأزق،‭ ‬لكنّ‭ ‬الحزب‭ ‬المعارض‭ ‬يتمسّك‭ ‬بإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭.‬

وأجبر‭ ‬إرجاء‭ ‬موعد‭ ‬بريكست‭ ‬مرّتين‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيار/مايو،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬قرّر‭ ‬فيه‭ ‬البريطانيون‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬التكتّل‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬أبدت‭ ‬أملها‭ ‬بإقرار‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬شغل‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬مقاعدهم‭.‬

ويعقد‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬الجديد‭ ‬أولى‭ ‬جلساته‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تموز/يوليو‭.‬

وناقشت‭ ‬الحكومة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التداعيات‭ ‬المحتملة‭ ‬لفشل‭ ‬المحادثات،‭ ‬وبينها‭ ‬«خطة‭ ‬بديلة»‭ ‬تقضي‭ ‬بإجراء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬على‭ ‬الخيارات‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬ببريكست‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬إنّه‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬تشريعات‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬إذا‭ ‬نجحت‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تصويت‭ ‬مرتقباً‭ ‬حتى‭ ‬حزيران/يونيو‭.‬