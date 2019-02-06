مشروعية تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد – غازي فيصل مهدي

أصدر السيد رئيس الوزراء امراً بتشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد وحدد مهامه ليضاف رقم جديد الى الاجهزة الرقابية المكلفة بمحاربة الظاهرة المذكورة بعد ان انتشرت في بلدنا انتشار النار في الهشيم ولبئس عاقبة الامور. هذا وقد تباينت وجهات نظر القوى السياسية ورجال القانون في التشكيل المذكور فهناك مَن عده انجازاً عظيماً، وهناك من طعن فيه برمح ناعياً عليه حلقة زائدة ستثقل كاهل الدولة ولا تغني من الحق شيئاً. هذا وقبل بيان الرأي في تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد،لابد من صرف النظر تلقاء الاجهزة الرقابية الموجودة في الوقت الحاضر والمكلفة بمحاربة الفساد وأولى الاجهزة الرقابية هيئة النزاهة المؤسسة بالقانون رقم (13) لسنة 2011 وديوان الرقابة المالية المؤسس بالقانون رقم (31) لسنة 2011 المعدل ومكاتب المفتشين العموميين المؤسسة بالامر رقم (57) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة. والنصوص المنظمة لعمل الاجهزة المذكورة جيدة وكافية لمحاربة ظاهرة الفساد ومسك المفسدين ومن ثم سوقهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، الا انها لم تعمل كما ينبغي لا لعيوب فيها بل لتدخل القوى السياسية وتسترها على المفسدين. كما ان عمل القضاء لم يكن فعالاً لانه لا يتمتع باستقلال تام كما اراده له الدستور، وهكذا نما الفساد نمو الدود وتداعى المفسدون على اموال الدولة يخضمونها خضمة الابل نبتة الربيع ولبئس ما يفعلون. ان هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من الهيئات المستقلة التي نص عليها الدستور.والاستقلال الذي تتمتع به هو استقلال فني مطلق، اذ لا يجوز لاية سلطة في الدول ان تتدخل في مهامها التي انشئت من اجلها، فلنتركها تعمل بموجب هذا الاستقلال اذا اردنا لها نجاحاً وتوفيقاً. كما وان القضاء يتمتع باستقلال فني ايضا لا سلطان عليه لغير القانون كما نصت على ذلك المادة (19/ اولا) من الدستور فلنتركه يحكي حقوقنا فهو ملاذنا ولن نجد دونه ملتحداً. وبذلك نقول للقوى والاحزاب السياسية كفاكم نهباً لثروات هذا البلد فو الذي خلق الحبة وبرأ النسمة ستعيدون ما اخذتموه بدون وجه حق ولات ساعة مندم. ان امر تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لا يعدو ان يكون قراراً ادارياً تنظيمياً فهو لا يرقى الى مستوى التشريع وهذا كل ما يملكه السيد رئيس الوزراء فهو جزء من السلطة التنفيذية ومن ثم يجب ان يراعي مبدأ الفصل بين السلطات. ان تشكيل المجلس المذكور يعوزه السند الدستوري والقانوني كما انه يعترض احكام قوانين الاجهزة الرقابية التي اشرنا اليها، فهل يعقل ان يصدر قرار اداري احكاماً احتوتها قوانين نافذة؟ ان تعارضاً سيحصل يقينا بين اختصاصات المجلس الاعلى لمكافحة الفساد كما تضمنها قرار انشائه وبين اختصاصات الجهات الرقابية، كما سيسلب المجلس بعض الاختصاصات المنوطة بالجهات المذكورة، فهل هذا يجوز في مبدأ تدرج القواعد القانونية؟ اذا كان السيد رئيس الوزراء يريد للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد ان يكون بديلاً عن الجهات الرقابية الموجودة حالياً فليلغها بالطريق الاصولي اي عن طريق اصدار قانون من مجلس النواب يلغي قوانين الجهات المذكورة فتفرغ الساحة للمجلس، اما اذا راد ان يضيف رقماً جديداً للاجهزة الرقابية فليطلب من مجلس النواب تشريع قانون للمجلس يحدد اختصاصاته على نحو مبين حتى لا تتعارض مع اختصاصات الجهات الرقابية ويجعل منه جهة عليا للتنسيق فيما بينها. اما ان يجعله سلطة عليا على هيئات مستقلة بصريح الدستور فهذا غير مقبول البتة في دولة القانون فالهيئات الرقابية المستقلة بموجب الدستور يجب ان تعمل باستقلال تام ومطلق لتحقيق اهدافها ولا يجوز لاية سلطة اخرى في الدولة سواء أكانت تشريعية ام تنفيذية ام قضائية ولا حتى المجلس المذكور تتدخل في عملها والا اتت شيئاً نكراً. خلاصة المقالة هي ان لا يوجد سند دستوري وقانوني لتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وعلى الحكومة ان تقلب النظر فيه، لان القضاء على الفساد ليس بعدد الاجهزة الرقابية بل بفاعليتها وما تملكه من ارادة واستقلال وان يكون الشعب لها ولياً وناصراً وما هذا على العراقيين بعزيز.

بغداد